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7 сентября 2021 г.
6 сентября 2021 г.

Корреспондент | Le Figaro

Израиль призывает готовиться к четвертой дозе вакцины против Covid-19

"В то время как 2,5 млн израильтян получили третью дозу, еврейское государство ожидает продолжения кампании вакцинации", - пишет Le Figaro.

"Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле в субботу, 4 сентября, призвал подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против Covid-19. "Вирус есть и будет существовать, мы должны также подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Салман Зарка на общественной радиостанции Кан.

Профессор идет еще дальше: "Если подумать об этом и об ослаблении вакцин и антител, то представляется, что каждые несколько месяцев - это может быть один раз в год, каждые пять или шесть месяцев - нам потребуется новая инъекция", - сообщает издание The Times of Israel. "Отныне это станет фактором нашей жизни", - предупредил он, не уточнив, когда может начаться введение четвертой инъекции.

(...) "В последние недели Израиль начал кампанию по введению третьей дозы для усиления иммунного ответа у людей, вакцинированных более шести месяцев назад. По данным Министерства здравоохранения, более 2,5 млн человек получили эту бустерную дозу", - указывает издание.

Источник: Le Figaro


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