Лондон изобличает масштабную медийную пропагандистскую операцию России

(...) "Вряд ли это смягчит отношения Лондона и Москвы. В понедельник министерство иностранных дел совместно с Кардиффским университетом опубликовало доклад о масштабной российской пропагандистской операции по распространению дезинформации с использованием западных СМИ в интересах Кремля", - пишет корреспондент Le Figaro в Лондоне Арно де Ла Гранж.

"По данным ученых из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета, 32 ведущих СМИ в 16 странах стали мишенями для воздействия на их разделы комментариев читателей. Среди них фигурируют веб-сайты таких изданий как Daily Mail, Daily Express и The Times в Великобритании, Fox News и The Washington Post в США, Spiegel и Die Welt в Германии, La Stampa в Италии и Le Figaro во Франции. Исследование рассмотрело 242 статьи, посвященные политически неоднозначным событиям", - говорится в статье.

"Механизм всегда один и тот же: в ответ на актуальные статьи о России публикуются "пророссийские" или антизападные комментарии. Затем они транслируются русскоязычными СМИ, которые используют их как основу для статей. Таким образом, эти комментарии смешиваются с информацией и благодаря своей массе представляются как репрезентативные. Их также можно найти в "маргинальных" СМИ и на сайтах, которые западные службы безопасности связывают с российскими спецслужбами", - комментирует де Ла Гранж.

(...) "Эта кампания влияния особенно важна в связи с ее международным масштабом и изощренным и скоординированным нацеливанием на широкий спектр СМИ, веб-сайты социальных сетей, - поясняет профессор Мартин Иннес, который руководит исследовательской программой "Центр развития коммуникационных и аналитических исследований с открытым исходным кодом" (Open Source Communications Analytics Research, OSCAR). - Посредством использования разделов с комментариями крупных западных медиа-брендов пропаганда преподносится как свидетельство господствующего мнения".

(...) "Западным СМИ сложно выявлять и сдерживать такого рода манипуляции, поскольку технология позволяет "троллям" постоянно переключаться между разными идентичностями. Научные инструменты пролили свет на "необычное поведение" в сочетании с некоторыми аккаунтами, публикующими прокремлевский контент. "Эти множественные сигналы недостоверности и координации, хотя по отдельности и относительно "слабые", в совокупности предполагают, что комментирование может быть организованным", - говорится в докладе. В качестве примера приводится учетная запись, которая 69 раз меняла свое местоположение и 549 раз меняла свое имя с момента ее создания в июне прошлого года", - указывает автор статьи.

"В докладе также приводятся доказательства координации между российскими государственными СМИ и негосударственной медиагруппой "Патриот", которые опираются на комментарии читателей. В их статьях используются заголовки, такие как "Читатели Daily Mail говорят..." или "Читатели Der Spiegel думают...", чтобы предположить, что правительство Владимира Путина пользуется широкой поддержкой западного общественного мнения", - пишет Le Figaro.

(...) "Поскольку крупные СМИ стали более внимательны к рискам, связанным с операциями влияния иностранных государств, участники дезинформации стали искать новые уязвимости и применяют медийную стратегию "полного спектра", которая комбинирует информацию из социальных сетей и основных средств массовой информации", - считает Мартин Иннес.

(...) "Этот доклад подчеркивает угрозу для нашей демократии от дезинформации в интернете, поддерживаемой российским государством", - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, заверив, что Великобритания работает "в тесном сотрудничестве со своими международными союзниками для того, чтобы противостоять лжи кремлевских троллей".