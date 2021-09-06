Дома из коровьего навоза

"Одна индийская компания делает кирпичи из коровьего навоза - они стоят одну рупию за штуку. В стране, где богатые становятся все богаче, а бедные - все беднее, это может помочь многим", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Говорят, в Индии насчитывается около 300 млн голов крупного рогатого скота, но точно никто не знает. Здесь не ведется серьезный учет ни коров в сельском хозяйстве, ни бродячих животных, которые больше не могут давать молоко или тянуть тележку. Для индусов коровы священны. При этом, согласно исследованию Всемирного банка, проведенному в начале этого года, около 364 млн индийцев живут в нищете; у них может быть корова, но нет настоящей работы. И эти данные были собраны еще до пандемии, которая ввергла всю Юго-Восточную Азию в рекордную нищету".

"Такой кирпич стоит всего одну рупию, - говорит Ашиш Дахиджа и протягивает гостям один из своих кирпичей, - понюхайте". Кирпич слегка пахнет глиной, но не коровьим навозом, из которого он сделан. "Обычно кирпич стоит пять рупий", - говорит Дахиджа и проводит экскурсию по малоэтажному зданию, которое представляет собой что-то вроде шоурума навоза и того, что из него можно сделать", - повествует журналист Давид Пфайфер.

"Напольное покрытие сделано из навоза, стены выровнены штукатуркой из того же материала, даже краска для стен когда-то была переварена скотом, а затем очищена, разбавлена и окрашена. Палитра цветов варьируется от кирпично-красного до королевского синего и желтого как манго, все цвета довольно приглушенные. (...) Ашиш Дахиджа ходит от одного термометра к другому, они показывают температуру снаружи: 40,2 градуса. Температура внутри: 33,8 градуса".

"Ведическая штукатурка" - так называется компания, которая пытается сделать из навоза то, что нужно всем. Их строительный материал не только обладает охлаждающим эффектом, но и требует гораздо меньше жидкости для производства, чем обычные материалы. Коллега Дахиджи льет воду на пол, чтобы показать, что все остается прочным, хотя вода быстро просачивается внутрь. Это немаловажно, особенно в сезон муссонов, когда все затапливается на один-два часа каждый день. "Пол дышит, стены тоже", - говорит Ашиш Дахиджа и теперь льет воду на стену, которая пахнет сильным дождем и на удивление быстро высыхает".

"За год две коровы дают навоз, которого достаточно, чтобы построить такую хижину", - говорит Дахиджа, ступая босыми ногами по грязи, оставшейся после сильного дождя на заднем дворе. Идея использования коровьего навоза не нова: уже давно, вскоре после того, как человечество покинуло пещеры, он использовался для утепления жилища. (...) Новшество заключается в самих кирпичах, которые обеспечивают форму и прочность", - говорится в статье.

"Этот небольшой дом, площадью около десяти квадратных метров и высотой внутри три метра, был полностью построен из кирпичей из коровьего навоза и нескольких бамбуковых жердей. (...) Помимо навоза, для изготовления кирпичей нужно небольшое количество гипса, песка и воды. Все это утрамбовывается босыми ногами. Затем массу выкладывают в форму и ставят на солнце, пока она не затвердеет. Такие кирпичи немного легче обычных, они не сгораемы. Ашиш Дахиджа показывает также цветочный горшок из "ведической штукатурки" и держатель для мобильного телефона. В этой стране, где богатые становятся все богаче, а бедные - все беднее, из навоза можно сделать очень многое", - пишет Süddeutsche Zeitung.