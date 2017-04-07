Минобороны Германии хочет перестроить бундесвер

Минобороны Германии хочет провести реструктуризацию бундесвера, сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, планируется "включить в состав НАТО еще три полноценные - две тяжеловооруженные и одну легковооруженную - дивизии". Планы, находящиеся в распоряжении издания, официально будут представлены Североатлантическому альянсу на встрече министров обороны стран-участниц в июне.

Корреспондент Марко Зелигер отмечает, что это означает "отказ от прежней структуры немецкой армии, которая сильно зависела от зарубежных операций бундесвера, таких как миссия в Афганистане". По мнению военных экспертов, "планируемое наращивание количества бронетанковых подразделений, вооружений, персонала и предположительное увеличение числа мест дислокации потребуют значительно больших инвестиций, чем вложения в кибероборону".

Наибольший рост, согласно планам Минобороны, коснется артиллерийских подразделений: после холодной войны число артдивизионов было сокращено с 40 всего до трех, поскольку для операций вроде миссии в Афганистане в орудиях с радиусом действия в несколько десятков километров не было необходимости, говорится в статье.

Но "растущая конфронтация с Россией требует изменений, и в будущем численность артиллерийских подразделений будет увеличена до 14 дивизионов", сообщает корреспондент.