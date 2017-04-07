Инструментализация теракта

"В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Астрахани тревога: даже спустя несколько дней после теракта в Северной столице террор продолжает оставаться главной темой в России", - сообщает журналист Фридрих Шмидт читателям Frankfurter Allgemeine.

Главным подозреваемым в теракте в метро, в результате которого погибли 13 и были ранены более 50 человек, продолжают считать 22-летнего уроженца Киргизии с российским гражданством Акбаржона Джалилова. Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщили о его возможных связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, попытке перебраться на территорию Сирии и еще одной неудавшейся попытке поехать туда из Киргизии. "Вполне возможно, что Джалилов не хотел подрывать себя, а всего лишь хотел установить вторую, сдетонировавшую бомбу, как и первую, обезвреженную на станции метро "Площадь Восстания", но был использован пособниками в качестве "живой бомбы" через взрыватель в мобильном телефоне", - говорится в статье.

По данным Следственного комитета России, в среду в Санкт-Петербурге были арестованы еще восемь человек из Средней Азии, которые занимались в России вербовкой в ряды ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"*. А в четверг утром на востоке города в ходе штурма были задержаны еще трое уроженцев Средней Азии, у которых также была обнаружена бомба. Позднее сообщили, что они были пособниками Джалилова и взрывчатое вещество соответствовало тому, что было использовано в ходе теракта.

Как и после захвата заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которого погибли 300 человек, большая часть из которых - дети, теперь по всей стране проходят митинги против террора, отмечает корреспондент. К примеру, в четверг крупный митинг с представителями власти прошел на Манежной площади у Кремля, аналогичные мероприятия были и в других городах. Российские СМИ сообщили, что Кремлю надо было показать единство и одновременно отвлечь от протестных акций против коррупции, на которые в конце марта по всей стране вышли десятки тысяч человек. "Таким образом траур по жертвам превратился в инструментализацию теракта", - подытоживает Шмидт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.