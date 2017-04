7 апреля 2017 г. Ричард Хаасс | Financial Times История предоставила редкий второй шанс по Асаду "Летом 2013 года сирийское правительство применило химическое оружие против собственных мирных жителей, убив в результате около 1500 мужчин, женщин и детей", - напоминает Ричард Хаасс в Financial Times. "История редко предоставляет вторые шансы, но США и другие оказались в точно такой же ситуации, - говорится в статье. - Снова режим Башара аль-Асада, по-видимому, использовал химическое оружие против собственных граждан с бедственными результатами. Почему Асад решил нанести этот удар сейчас, когда его внутриполитическая позиция выглядела непоколебимой - всего через несколько дней после того, как администрация Трампа сигнализировала, что смирилась с реальностью его правления, - загадка. Возможно, он не так уверен в своей позиции, как казалось со стороны, или, возможно, он хотел обескуражить всех противостоящих тому, чтобы он получил контроль над территорией, освобожденной от ИГИЛ*". "Важно, чтобы ему не позволили избежать расплаты", - указывает журналист. "Одна из возможностей - атаковать позиции сирийской армии, прежде всего аэродромы и самолеты, ассоциирующиеся с химическим оружием. Это можно сделать издалека с использованием крылатых ракет и беспилотников. Это было бы сделано эффективнее с помощью американских и европейских самолетов, но тогда увеличился бы риск конфронтации с Россией, которая, наряду с Ираном, является основной причиной того, что режим Асада остается у власти", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times