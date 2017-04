7 апреля 2017 г. Саймон Дженкинс | The Guardian Случившееся вызвало у Трампа сильные эмоции, но его бомбы не помогут Сирии Президент США Трамп объяснил свое решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе тем, что на него "сильно подействовала атака [Асада] на детей". В этой связи обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс отмечает: любой, кто следит за войной в Сирии, "согласится, что военная машина Асада заслуживала не только словесных упреков за то, что она продолжает применять химическое оружие". В то же самое время Дженкинс считает: во внешней политике не стоит действовать под влиянием эмоций. На взгляд автора, Трамп сейчас воспроизводит реакцию Рейгана в 1982 году на массовые убийства в лагерях беженцев Сабра и Шатила в Ливане. "Та реакция втянула американских морпехов в гражданскую войну, которую невозможно выиграть, и в итоге им пришлось убегать без оглядки", - пишет автор. Трамп сослался на то, что в интересах национальной безопасности США - противодействие химическому оружию и обуздание терроризма. Дженкинс комментирует: "Первое объяснение - чушь, второе - лицемерное пустословие. Американская доктрина "шока и трепета" при бомбежке гражданских объектов и убийствах путем беспилотников - это терроризм". Дженкинс полагает: "Вероятно, есть только один способ прекратить войну в Сирии: антиасадовская оппозиция признает свое поражение, а ИГИЛ* будет изгнано из его оставшихся бастионов. Прагматичная установка России на поддержку Асада, пусть даже топорная и "некомпетентная" [как назвал ее пресс-секретарь Трампа. - Прим. ред.], по крайней мере, соответствует принципу realpolitik. Прошлые попытки британцев и американцев поощрить оппозицию были грубым фарсом. На самом деле Запад не интересуется сирийской гражданской войной, его вмешательства лишь затягивают ее". На взгляд Дженкинса, приоритетная задача - помочь примерно трем миллионам человек, пострадавшим от сирийской войны. "Еще одна бомбежка Сирии не принесет им никакой пользы", - уверен он. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian