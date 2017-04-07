ОБСЕ жалуется на Киев

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) жалуется на преграды при контроле за режимом прекращения огня на востоке Украины, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt. Как заявил изданию Heilbronner Stimme директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк, "работе организации препятствуют на территории, подконтрольной украинской армии". К тому же наблюдатели организации, по его словам, "все чаще сталкиваются с угрозами и запугиваниями".

В то же время в четверг, как говорится далее, Европарламент одобрил безвизовый въезд в ЕС для граждан Украины с лета нынешнего года при условии наличия биометрического паспорта и срока поездки не более 90 дней. Государства Евросоюза согласны с решением Европарламента, однако им еще предстоит формальное голосование.

Для Украины это важный символ сближения с ЕС и признание ее усилий в реализации реформ. Между тем, если безвизовый режим с Украиной приведет к массовой нелегальной миграции, его все же могут отменить, подчеркивает издание.

Также в среду ЕС и МВФ перевели Украине кредит в размере 1,5 млрд евро, миллиард из которого пришелся на долю МВФ. К тому же, как сообщил украинский Минфин, Украина уже получила второй транш европейской финансовой помощи в размере 600 млн евро. Всего же Украина получила от ЕС 2,81 млрд евро, что стало самой большой финансовой помощью для страны, не являющейся членом ЕС, добавляет Handelsblatt.