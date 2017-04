7 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Мировой жандарм" вернулся на сцену в образе Трампа Всего за неделю президент, который не любит быть предсказуемым, совершил пируэт от заявлений, что сирийский диктатор-убийца может оставаться у власти, до нанесения ракетного удара по его авиабазе в ответ на "применение химоружия" - и, возможно, вступления США в новый военный конфликт, пишут СМИ. "Как кажется, подобные виды ударов вполне приемлемы для российского президента Путина", - осторожно комментирует Der Spiegel. "Мировой жандарм" вернулся в обличии президента Трампа, который говорил, что "Америка прежде всего", пишет журналист Витторио Дзуккони в газете La Repubblica. "Теперь встает вопрос: как Владимир Путин ответит на запуск 59 крылатых управляемых ракет по сирийской авиабазе, откуда, по словам Трампа, был совершен налет с применением химического оружия? Этот залп направлен против протеже Путина и его главного вассала на Ближнем Востоке - Башара Асада, - говорится в статье. - Будет ли приемлемым для Москвы, продолжающей отрицать, что Асад ответственен за это применение химического оружия, не отреагировать на то, что американцы надавали пощечин ее сирийскому вассалу?" Москва и ее военные в Сирии были предупреждены США о готовящейся атаке, "чтобы избежать недоразумений и сразу прояснить, что ракеты не имеют целью российские объекты или российских военнослужащих", но "политической целью стал определенно он, лорд-протектор, без которого, вероятно, власть Асада уже бы пала под общим натиском разнообразных повстанцев и боевиков ИГИЛ*", пишет автор. "Если этот шаг, скорее театральный, чем разрушительный в военном плане, и направленный в основном на то, чтобы доказать американцам, что Трамп - человек действия, а не уклоняющийся боец, вроде Обамы, будет понят Путиным правильно, а именно, как демонстрация силы и децизионизма американского президента в отчаянных поисках неожиданного поворота для поднятия своего падающего престижа, то реакция Москвы ограничится риторикой", - предполагает автор. Дзуккони выражает надежду, что похожие действия Трампа не распространятся на Северную Корею, находящуюся под защитой президента Китая Си Цзиньпина, который вчера отужинал с Трампом и был проинформирован об атаке на Сирию. "Теперь слово Путину", - подытоживает автор. "Наверное, для президента Трампа было относительно очевидным решение выбрать мишени и нанести удар крылатыми ракетами, чтобы наказать сирийский режим за применение химоружия, - пишет корреспондент The Washington Post. - Главная проблема в том, что произойдет дальше". Сегодня в Сирии российские войска перемешаны с сирийскими силами, и любой удар по некой сирийской военной цели может спровоцировать потери и среди российских военнослужащих, замечает корреспондент. Генерал в отставке Джон Аллен считает, что в 2013 году удары американских войск могли бы оказать на войну в Сирии "решающее" воздействие, но "теперь все намного сложнее": "США должны спросить себя: достаточно ли горяч наш праведный гнев, чтобы мы были готовы действовать, даже если возможна гибель россиян?". Корреспондент рассуждает: "Если американские самолеты будут сбиты или вынужденно откроют ответный огонь по сирийским и российским радарам, возникнет риск вовлечения Америки в самую гущу хаотичной гражданской войны в Сирии. Такой поворот событий не только повысит опасность для жизни американцев, но и намного осложнит войну США с "Исламским государством"*. "Трамп мог бы снизить часть рисков, заверив Россию, что Америка нанесла удары исключительно чтобы наказать Асада за применение химоружия, а не ради изменения баланса на гражданской войне в целом", - пишет газета. На взгляд некоторых аналитиков, удары упрочат позицию США на переговорах с Россией о компромиссе, который положит конец гражданской войне. "К Востоку, горящему в огне, Трамп хотел подойти с простыми идеями", - пишет Арно де ля Гранж в передовице Le Figaro. Культивируя "искусство сделки", в Сирии он хотел достичь эффективности посредством разделения ролей с Россией. Он берет на себя ИГИЛ*, в Мосуле и Ракке, а обязанность Путина - управлять "полезной Сирией": поддерживать Асада, всячески его контролируя. Чтобы скрепить сделку, Вашингтон даже сделал красивый жест в сторону хозяина Дамаска - сказал, что больше не считает его уход своим "приоритетом". Но, похоже, "Асад очень плохо отблагодарил Дональда Трампа", продолжает автор. "А Трамп любит, когда сделки не нарушаются. И к тому же он человек, чувствительный к картинкам, и явно был потрясен невыносимыми фотографиями детей-мучеников", - отмечает журналист, имея в виду свидетельства предполагаемого поражения химоружием в Хан-Шейхуне. "Возмущенный и оскорбленный Трамп обвиняет Асада и повышает тон по отношению к России, - пишет ля Гранж. - Речь идет не о том, чтобы непременно утопить Дамаск под градом "Томагавков", но Америка должна действовать, снова твердо и уверенно войти в игру в Леванте и заставить Москву себя уважать". "Всего за неделю американский президент Дональд Трамп и его команда совершили пируэт от заявлений, что сирийский диктатор-убийца может оставаться у власти, до нанесения ракетных ударов по его режиму - и, возможно, вступления США в новый военный конфликт, охват и масштабы которого неизвестны", - пишет обозреватель Politico Блейк Хауншелл. "Это головокружительный поворот для человека, который во время президентской кампании бесконечно жаловался, что США потратили на войны на Ближнем Востоке триллионы долларов", - считает автор. "Было бы глупо предсказывать, что будет делать Трамп: может, он и сам этого не знает. Но, думаю, можно проститься с предвыборным сюжетом, что он своего рода голубь, - пишет Хауншелл. - Трамп теперь - президент войны. Пока он бомбит обе стороны конфликта в Сирии; использовал военную силу в Йемене, где резко увеличил количество ударов с помощью беспилотников и разрешил спецоперацию, а также тихо развернул дополнительные войска в Ираке (и Сирии). Кроме того, Трамп объявил Сомали зоной боевых действий". "Никто не ожидал, что именно этот человек начнет кампанию, чтобы отомстить за сирийских детей - которым вообще-то не позволено приезжать в Соединенные Штаты в качестве беженцев. Но это человек, который не любит быть предсказуемым. В 2013 году, будучи просто миллиардером и звездой реалити-шоу с привычкой писать в Twitter, Трамп сказал, что если бы он атаковал Сирию, "то неожиданно, и не трепался бы об этом в СМИ, как дурак". Сюрприз", - резюмирует автор. Политический обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов сомневается в том, что после американского ракетного удара 59 ракетами "Томагавк" по военной авиабазе Шайрат США "пойдут на интервенцию в Сирию". В обращении к американскому народу Дональд Трамп сказал, что ракетный удар был возмездием за химическую атаку на Хан-Шейхун, и при этом ни словом не обмолвился о том, что он планирует нанести другие удары по сирийским целям или разрабатывает наземную операцию. Во-вторых, он подчеркнул, что "Томагавки" скорее преследовали цель сдерживания Башара Асада, ибо "все предыдущие попытки изменить поведения Асада не дали результата". Месседж можно сформулировать там, пишет автор: "США больше не будут бездеятельно наблюдать за военными преступлениями в Сирии, и, если Дамаск будет использовать химическое оружие, Вашингтон будет реагировать". Но что если Асад не испугается запугиваний Трампа? - спрашивает автор. Между тем Пентагон заранее проинформировал о своих планах Кремль, а также сообщил, что это будет единоразовый удар по военной базе. В своем сообщении министерство обороны подчеркнуло, что "приняты все меры предосторожности для того, чтобы свести к минимуму риск для российского или сирийского персонала на аэродроме". Таким образом, американцы преследовали цель не ослабления боевой мощи сирийской армии, а уничтожения ее инфраструктуры. "И, как кажется, подобные виды ударов вполне приемлемы для российского президента Владимира Путина", - пишет Зюдов. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. 