Сирия - боевое крещение для Дональда Трампа

"К Востоку, горящему в огне, Трамп хотел подойти с простыми идеями. Общеизвестно, что он культивирует "искусство сделки". В Сирии эффективности следовало достичь посредством разделения ролей с Россией. Он берет на себя ИГИЛ*, в Мосуле и Ракке. А обязанность Путина - действовать в западном направлении, управлять "полезной Сирией". Поддерживать Асада, всячески его контролируя. Чтобы скрепить сделку, Вашингтон даже сделал красивый жест в сторону хозяина Дамаска - сказал, что больше не считает его уход своим "приоритетом", - пишет Арно де ля Гранж в статье-передовице для Le Figaro.

"Только вот, похоже, Башар Асад очень плохо отблагодарил Дональда Трампа. А Трамп любит, когда сделки не нарушаются. И к тому же он человек, чувствительный к картинкам, и явно был потрясен невыносимыми фотографиями детей-мучеников", - полагает автор.

"Возмущенный и оскорбленный Трамп обвиняет Асада и повышает тон по отношению к России, - продолжает ля Гранж. - Речь идет не о том, чтобы непременно утопить Дамаск под градом "Томагавков", но Америка должна действовать, снова твердо и уверенно войти в игру в Леванте и заставить Москву себя уважать. Выработать свою точку зрения на будущее Сирии после Асада, обозначить свою стратегию. Для Трампа, конечно, это боевое крещение".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.