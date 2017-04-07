Разрушая хрущевки, Москва утрачивает память

"Восемь тысяч жилых домов, построенных в 1960-е годы, будут разрушены в российской столице. Некоторые историки обеспокоены таким решением", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Объявленный 1 марта совместно Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным проект разрушения хрущевок поразил своим размахом: 8 тыс. домов площадью 25 млн квадратных метров, 1,6 млн человек будут переселены - это равноценно населению такого города, как Барселона. Проект закона был представлен без проволочек, он должен быть принят в середине апреля", - говорится в статье.

"Запланированная смерть хрущевок сотрет целую страницу в истории СССР. Поскольку здесь, за этими обветшалыми фасадами, в крошечных квартирах собирались первые диссиденты", - напоминает корреспондентка.

"В 1954 году, через год после смерти Сталина, его преемник Никита Хрущев запускает самый масштабный градостроительный план советской эпохи. Не может быть и речи об индивидуальных, буржуазных домах. Надо срочно построить недорогое коллективное жилье", - сообщает автор.

"Эта программа имела самый что ни на есть политический смысл, она означала конец сталинского тоталитаризма в архитектуре, - считает архитектор Евгений Асс. - И к тому же надо было принимать тех, кто возвращался из ГУЛАГов". Целый квартал, названный Новые Черемушки, появился на юге Москвы. Первый в долгом списке. И единственный, который историки попытались в 2008 году вписать в список культурного наследия Москвы как пример системы, позднее распространившейся по всей территории СССР. Запрос был отклонен", - отмечает журналистка.

"При Хрущеве стратегия основывалась на создании микрокварталов, в центре которых находились школа, поликлиника, где не ездили машины. Расстояние между каждым жилым домом и школой не должно было превышать 400 метров", - продолжает Евгений Асс.

"Доступ к хрущевкам - это было приобщение не к частной собственности, но к отдельным квартирам, к возможности поселиться семьей, - подчеркивает француженка Элен Ришар, автор диссертации о жилье и собственности в России. - Дома управлялись государственными предприятиями или городскими управами, которые устанавливали арендный договор и брали на себя содержание и документацию. Оплата эксплуатационных затрат была очень низкой".

По мнению независимого журналиста Юрия Болотова, около 127 млн советских граждан за все время существования СССР жили в хрущевском жилье.

"Создание массового жилья незаметно произвело социальную революцию, которая стала одним из главных следствий хрущевской оттепели, - анализирует Юрий Болотов. - Оно гуманизировало отношения государства и гражданина, который работал уже не из страха репрессий, а из желания получить квартиру". Обстановка стала менее давящей, чем та, которую создавали строгие фасады домов, стоящих вдоль сталинских магистралей, таких как Кутузовский проспект и Тверская, продолжает специалист по российскому жилищному строительству. План Хрущева, уверяет Юрий Болотов, отражал "ослабление жесткого идеологического контроля". Появилась возможность устраивать посиделки на кухне.

В эпоху появления хрущевок между СССР и США уже развивается холодная война, "и две супердержавы состязались в конфронтации даже в домашних условиях", писала в 2002 году американская исследовательница Сьюзен Райд в длинной статье под названием "Холодная война на кухне" в журнале "Славянский обзор".

"С течением времени массовое жилье, где по жестким нормам на одного жильца отводилась площадь в 8 квадратных метров, выиграло в высоте, достигнув 12 или 15 этажей, часто превращаясь в спальные районы", - говорится в статье.

"Однако 50 лет спустя немногие россияне, ставшие наконец собственниками своего жилья в период перестройки, пожалеют об исчезновении хрущевок, - отмечает Мандро. - В 1999 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков начал их снос, но программа так и не была завершена".

"Сегодня резкость и внезапность плана его преемника Сергея Собянина, поддержанного лично Владимиром Путиным, вызывает обеспокоенность. Жители опасаются вынужденного переселения в отдаленные кварталы, лишенные социальной инфраструктуры. Депутаты от оппозиции выступают против проекта, предназначенного прежде всего для создания благоприятных условий для инвесторов-застройщиков, жаждущих оживить вялый рынок недвижимости посредством завладения удачно расположенными территориями", - комментирует журналистка.

"Это новая иллюстрация неограниченной власти президентской администрации, - заявляет политолог Екатерина Шульман. - Так как, если рассмотреть в деталях проект закона, становится видно, что право собственности оказывается виртуальным". Вынужденные подписать документы в течение двух месяцев, собственники жилья теряют это право. Тот же принцип был применен перед проведением зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

"Смущающее совпадение - наследие Хрущева вызывает споры в тот момент, когда слово "оттепель" вернулось в обиход после досрочного освобождения Владимиром Путиным политических оппозиционеров", - подытоживает Мандро.