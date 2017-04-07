Ракетные удары в Сирии: американское тройное предупреждение

"Суровое предупреждение Вашингтона в отношении режима Башара Асада, а также его иранского союзника - это истинно дипломатическое пари", - пишет редакция Le Monde.

Как говорится в редакционной статье, Барак Обама установил "красные линии" по Сирии - использование химического оружия режимом Башара Асада - и в конечном счете позволил их нарушить в 2013 году, никак на это не реагируя. Его преемник Дональд Трамп проявил куда меньшую осторожность: совершил 59 ударов крылатыми ракетами в четверг 6 апреля по сирийской авиабазе, откуда была осуществлена атака с применением химического оружия двумя днями ранее. Тем самым он де-факто применил свои собственные "красные линии", без предварительного оповещения.

"Этот ракетный удар против сирийских сил проистекает из одностороннего решения США, которые не стали ждать гипотетического юридического оформления со стороны ООН. Обоснование этого решения было изложено самим Трампом в телевизионном заявлении, сообщающем об американском ракетном ударе против Сирии", - отмечают журналисты.

"Проведя эту акцию в одностороннем порядке, за пределами международной коалиции, которая сопровождает США в борьбе против терроризма в Сирии и Ираке, американский президент выставил себя в выгодном свете, сказав, что в определенном смысле он действует в интересах международного сообщества", - говорится в статье.

"Это решение иллюстрирует желание применить к внешней политике и к проблеме безопасности принцип, который Дональд Трамп настойчиво формулировал для экономической и коммерческой сферы: "Америка прежде всего". Речь идет о том, чтобы сначала утвердить "жизненно необходимый национальный интерес" США, а уже потом пытаться привлечь к этому делу союзников. Кстати, Франция, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия в пятницу утром незамедлительно одобрили американский ракетный удар", - указывает редакция.

"Удары ракетами "Томагавк" в четверг вечером стали военной кульминацией наступления, в котором без труда можно ощутить направляющую руку генералов из администрации Трампа, в частности генерала Герберта Макмастера, советника президента США по национальной безопасности, и генерала Джеймса Мэттиса, министра обороны США", - полагают журналисты.

"Это американское суровое предупреждение в отношении режима Башара Асада, а также его иранского союзника - истинно дипломатическое пари. Крайне негативная реакция российского президента Владимира Путина, который осудил "агрессию против суверенного государства", совершенную "под надуманным предлогом", демонстрирует то, что Вашингтон рискует погасить надежду на быстрое улучшение отношений с Россией. И это как раз тогда, когда Тиллерсон собирается на следующей неделе ехать в Москву, чтобы встретиться там с Путиным. Между тем Трамп принимает китайского президента Си Цзиньпина во Флориде для проведения переговоров, которые, в частности, должны касаться Северной Кореи. Словом, американский ракетный удар является еще и знаком, отправленным Пхеньяну. Остается узнать, как диктаторы Сирии и Северной Кореи истолкуют это предупреждение", - комментирует редакция.