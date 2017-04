7 апреля 2017 г. Этони Блинкен | The New York Times После ракет нам нужна умная дипломатия "Президент Дональд Трамп правильно поступил, нанеся удар по режиму сирийского президента Башара Асада в связи с использованием тем оружия массового уничтожения - нервно-паралитического вещества зарин - против собственного народа", - пишет бывший заместитель госсекретаря США при Бараке Обаме Этони Блинкен в статье для The New York Times. Однако, по словам Блинкена, "настоящим испытанием для Трампа является то, что за этим последует". "Теперь у администрации появился рычаг влияния, который она должна испробовать на режиме Асада и России, с тем чтобы обуздать сирийские ВВС, прекратить какое-либо использование химического или биологического оружия, привести в действие реальное перемирие в сирийской гражданской войне и даже пойти дальше - по направлению к достигнутой в ходе переговоров передаче власти; все эти цели ускользнули от администрации Обамы", - говорится в статье. "В то же время, - продолжает Блинкен, - администрация должна предотвратить или смягчить возможные непреднамеренные последствия использования силы, включая усложнение военной кампании против "Исламского государства"*". По словам политика, чтобы реализовать все это, потребуется "то, чем администрация мало интересовалась: умная дипломатия". И она "должна начаться с России". "Администрация, - рекомендует автор, - должна дать понять Москве, что она привлечет Россию к ответственности за продолжение действий Асада, заручиться поддержкой всех остальных на этом пути и нанести новые удары, если потребуется. Кроме того, - говорится далее, - США должны обусловить контртеррористическое сотрудничество с Россией, которого хочет Москва, усилиями России по обузданию режима Асада и подталкиванию его к подлинным мирным переговорам с мятежниками". По мнению Блинкена, визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву на следующей неделе "будет играть решающую роль в продвижении этого месседжа, а также в предотвращении риска эскалации с Россией". По словам политика, Россия "знает, что она подвергает себя все большей опасности поплатиться за неослабевающую поддержку Асада и причастность к его бесчеловечной жестокости в отношении сирийской суннитской общины". "Недавняя ужасная атака а метрополитене Санкт-Петербурга, возможно, является предвестником того, что может быть, если Москва не начнет выбираться из сирийского болота, - говорится в статье. - Администрация Трампа должна помочь Путину найти выход из этой ситуации". Автор также отмечает, что Трамп должен "осторожно защитить себя от возможных отрицательных сторон его действий, особенно в том, что касается кампании против ИГИЛ*". Блинкен поясняет, что "администрации придется убедить Москву не усложнять жизнь американским пилотам демонстрацией своей мощной противовоздушной обороны или пролетами на близком расстоянии". В заключение Блинкен советует президенту "контролировать выход за рамки поставленной задачи. Если Асад будет усердствовать в использовании химического или биологического оружия, потребуется проявить необычайную самодисциплину для того, чтобы не попасть в ловушку эскалации, которая превратит оправданные карательные удары в более широкую и рискованную интервенцию США в Сирии". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times