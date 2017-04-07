Сирийский поворот Дональда Трампа

"Всего за неделю американский президент Дональд Трамп и его команда совершили пируэт от заявлений, что сирийский диктатор-убийца может оставаться у власти, до нанесения ракетных ударов по его режиму - и, возможно, до вхождения Соединенных Штатов в новый военный конфликт, охват и масштабы которого неизвестны", - пишет обозреватель Politico Блейк Хауншелл.

"Это головокружительный поворот для человека, который во время своей президентской кампании бесконечно жаловался, что США потратили на войны на Ближнем Востоке триллионы долларов, и призывал своего предшественника в 2013 году не начинать "глупые" авиаудары, чтобы наказать Башара Асада за использование химического оружия против собственного народа", - считает автор.

"Чего ожидать теперь? Было бы глупо предсказывать, что будет делать Трамп: может, он и сам этого не знает. Но, думаю, можно проститься с предвыборным сюжетом, что он своего рода голубь, - пишет Хауншелл. - Трамп теперь - президент войны. Пока он бомбит обе стороны конфликта в Сирии; использовал военную силу в Йемене, где резко увеличил количество ударов с помощью беспилотников и разрешил спецоперацию, которая привела к смерти морского котика, а также тихо развернул дополнительные войска в Ираке (и Сирии). Кроме того, Трамп объявил Сомали зоной боевых действий, что дает американским военным больше свободы действия в применении авиаударов без явного разрешения Белого дома".

"Никто не ожидал, что именно этот человек начнет кампанию, чтобы отомстить за сирийских детей - которым вообще-то не позволено приезжать в Соединенные Штаты в качестве беженцев. Но это человек, который не любит быть предсказуемым. В 2013 году, будучи просто миллиардером и звездой реалити-шоу с привычкой писать в Twitter, Трамп сказал, что если бы он атаковал Сирию, "то неожиданно, и не трепался бы об этом в СМИ, как дурак". Сюрприз", - резюмирует автор.