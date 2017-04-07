Первый шаг Трампа останется последним?

Политический обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов сомневается в том, что после американского ракетного удара 59 ракетами "Томагавк" по военной авиабазе Шайрат неподалеку от города Хомс США "пойдут на интервенцию в Сирию". Как отмечает автор, именно с этой базы, по версии правительства США, взлетали сирийские самолеты, сбросившие химическое оружие на город Хан-Шейхун, в результате чего погибли как минимум 86 человек.

В обращении к американскому народу Дональд Трамп прежде всего подчеркнул две вещи, отмечает Зюдов: во-первых, президент сказал, что ракетный удар был возмездием за химическую атаку на Хан-Шейхун, и при этом ни словом не обмолвился о том, что он планирует нанести другие удары по сирийским целям или разрабатывает наземную операцию. Во-вторых, "Томагавки" скорее преследовали цель сдерживания Башара Асада. "Все предыдущие попытки изменить поведения Асада не дали результата", - заявил Трамп.

Действия американских военных в настоящее время стали самой радикальной попыткой повлиять на Асада. Месседж можно сформулировать там, пишет автор: "США больше не будут бездеятельно наблюдать за военными преступлениями в Сирии, и, если Дамаск будет использовать химическое оружие, Вашингтон будет реагировать".

Однако тут, продолжает Зюдов, есть "определенные риски, а именно - что произойдет, если Асад не испугается запугиваний Трампа?"

Между тем Пентагон заранее проинформировал о своих планах Кремль, а также сообщил, что это будет единоразовый удар по военной базе. В своем сообщении министерство обороны подчеркнуло, что "приняты все меры предосторожности для того, чтобы свести к минимуму риск для российского или сирийского персонала на аэродроме". Таким образом, американцы преследовали цель не ослабления боевой мощи сирийской армии, а уничтожения ее инфраструктуры.

"И, как кажется, подобные виды ударов вполне приемлемы для российского президента Владимира Путина", - пишет Зюдов.