На западе Германии меняется отношение к беженцам

Большинство немцев считают, что Германия исчерпала возможности для принятия новых мигрантов. Причем на западе страны скептическое отношение к проблеме ощущается острее, чем на востоке, констатирует Die Welt.

Как показывают результаты опроса более 2 тыс. человек, проведенного базирующимся в Германии Фондом имени Бертельсманна, 54% опрошенных признали, что потенциал страны по приему новых мигрантов исчерпан. Как замечает издание, "сомнения, связанные с этой темой, усилились в Германии по сравнению с 2015 годом - когда поток мигрантов значительно вырос в течение одного года".

"Решающей для растущего скепсиса стала позиция, прежде всего, западных федеральных земель: 55% немцев на западе страны выступают против новых мигрантов, на востоке подобную точку зрения разделяет 51% опрошенных", - сообщает автор публикации.

"Как и прежде, молодежь среди респондентов оказалась более открытой к принятию новых мигрантов по причинам гуманитарного характера, чем представители старшего поколения. Около половины респондентов в возрасте от 14 до 29 лет сегодня, как и два года назад, считают, что Германия могла бы и должна принимать больше беженцев. При этом взгляды более возрастных респондентов (из группы тех, кому более 60 лет) претерпели за последние два года значительные изменения; лишь 29% высказались в пользу дальнейшего притока - в 2015 году их было 53%", - пишет Die Welt.

Как замечает журналист, опрос показывает, что в большинстве случаев немцы опасаются излишней нагрузки на социальную систему: систему школьного образования (68%), рынок жилья (65%), а также увеличения числа потенциальных конфликтов между местным населением и приезжими (72%). При этом 88% опрошенных считают, что "беженцы в Германии должны как можно быстрее приступить к работе", а 81% высказались за усиление сотрудничества в рамках этой темы внутри ЕС, в частности, за перераспределение мигрантов по странам Евросоюза.

72% участвовавших в опросе высказались в положительном ключе о культурном многообразии в связи с притоком мигрантов, однако каждый четвертый респондент критически воспринимает мультикультурное общество. При этом 70% немцев считают, что этнические меньшинства плохо представлены на государственной службе, например, в полиции или системе образования.