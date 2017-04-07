Новые теракты - непредсказуемая проблема для Путина

Теракт в Санкт-Петербурге не только встревожил россиян, но и "задел" имидж Путина, который выступает как гарант стабильности и борец с терроризмом, пишет постоянный автор Die Welt Юлия Смирнова.

Все, что до сих пор известно о предполагаемом террористе-смертнике, устроившем теракт в метро Санкт-Петербурга, выглядит "как пример успешной интеграции". 22-летний Акбаржон Джалилов 6 лет назад приехал в Россию из Киргизии и получил российское гражданство. Работал сначала со своим отцом в автомастерской, а затем поваром в суши-ресторане.

"Маловероятно, что Джалилов организовал теракт в одиночку - слишком хорошо подготовленным он выглядит. По данным следствия, у него было с собой два самодельных взрывных устройства, начиненных поражающими элементами. Одно из них он оставил в вестибюле "Площади Восстания", вместе с другим подорвал себя в туннеле между двумя другими станциями", - говорится в статье.

Время для теракта было выбрано неслучайно, считает автор статьи. "Именно в этот день президент Путин был с визитом в своем родном Санкт-Петербурге, что привело к усилению мер безопасности в городе", - пишет Смирнова и, ссылаясь на "Коммерсант", указывает на то, что спецслужбы, предположительно, знали о готовящемся теракте. Взрыв в подземке может стать оплеухой для спецслужб.

"Для президента Путина, который 17 лет назад пришел к власти с обещанием справиться с терроризмом, возвращение терактов в крупные российские города становится непредсказуемой проблемой. Как раз сейчас шефу Кремля, которого государственные СМИ представляют символом "стабильности", ни к чему дополнительные волнения в стране. В 2018 году Путин планирует переизбраться на президентский пост - в идеале выступив в роли безальтернативного гаранта стабильности. На первый взгляд, - отмечает журналистка, - простая задача на фоне его высокого рейтинга популярности. Однако непростая экономическая ситуация в стране приводит в последнее время к росту недовольства. Полторы недели назад по всей стране на улицы вышли тысячи человек, протестуя против коррупции - и это стало полной неожиданностью".

Теракт в Петербурге, втором по величине российском городе, усиливает ощущение неуверенности. "Те, кто планировал этот теракт, неслучайно выбрали в качестве его исполнителя азиата из крупного российского города, - считает аналитик Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. - В России в ходу враждебность в отношении мигрантов. Поэтому эту тему раскачать несложно".

В среду, сообщает издание, в Петербурге были задержаны шестеро мужчин из Центральной Азии, подозреваемые в симпатиях к ИГИЛ*. Пока неясно, имеют ли они отношение к последнему теракту.

"Несколько тысяч человек с российского Северного Кавказа и из стран Центральной Азии примкнули в последние годы к исламистским группировкам в Сирии и Ираке. Одновременно с этим число терактов в России за последние три года заметно сократилось. С одной стороны, это связано с тем, что власть со всей жестокостью занялась ликвидацией террористических сетей на Кавказе. С другой - многие потенциальные боевики выехали на Ближний Восток. Для них борьба в рядах "Исламского государства"* за создание халифата выглядит более привлекательной, чем бесперспективная борьба на территории России. В преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 году российские спецслужбы не препятствовали им в выезде из страны, а в некоторых случаях даже оказывали содействие", - замечает Смирнова.

Однако с недавних пор джихадисты снова активизировались на территории России. В конце марта в Чечне было совершено нападение на военную базу, в декабре - на полицейский участок в Грозном. "Конфликт на Северном Кавказе не окончен. Мы неизбежно увидим его дальнейшую эскалацию. Все понимают, что сегодняшнее спокойствие - временное явление", - цитирует Die Welt Сокирянскую.

По словам эксперта, радикальные группировки, действующие на территории Чечни и Дагестана, в последние несколько лет раскололись на более мелкие группы, идеологическую обработку и координацию которых нередко проводят те, кто в свое время выехал в Сирию или Ирак. "Они вплотную связаны с джихадистскими структурами на Ближнем Востоке и намерены устраивать теракты в России", - считает аналитик.

Российские власти сейчас пытаются извлечь выгоду из теракта, объединив за собой население страны, говорится в материале Die Welt. На ближайшие выходные планируется проведение акций, направленных против терроризма. В одном из телевизионных ток-шоу праворадикальный писатель Александр Проханов приравнял к террористам оппозицию, в парламенте зазвучали требования об ужесточении антитеррористического законодательства, усилении контроля в интернете и даже призывы ввести смертную казнь за терроризм.

Политолог Алексей Макаркин между тем не видит признаков того, что за терактом последуют репрессии, направленные против оппозиции. Да и популярности Путина не будет нанесено существенного урона, полагает он.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.