7 апреля 2017 г. Грег Джефф | The Washington Post Главный вопрос после ударов по Сирии: "Как среагирует Россия?" "Наверное, для президента Трампа было относительно очевидным решение выбрать мишени и нанести удар крылатыми ракетами, чтобы наказать сирийский режим за применение химоружия", - пишет The Washington Post. "Главная проблема в том, что произойдет дальше", - считает журналист Грег Джефф. Сегодня, по сравнению с 2013 годом, когда Обама в последний раз грозил Асаду авиаударами, риск расширения конфликта в Сирии намного выше. Основное отличие в том, говорится в статье, что "на театре боевых действий присутствуют российские войска, имеются российские ПВО, которые способны сбивать американские самолеты". Сегодня российские войска перемешаны с сирийскими силами, и любой удар по некой сирийской военной цели может спровоцировать потери и среди российских военнослужащих, поясняет корреспондент. Генерал в отставке Джон Аллен считает, что в 2013 году удары американских войск могли бы оказать на войну в Сирии "решающее" воздействие, но "теперь все намного сложнее". "США должны спросить себя: "Сильно ли мы намерены гневаться из-за этой проблемы? Достаточно ли горяч наш праведный гнев, чтобы мы были готовы действовать, даже если возможна гибель россиян?" - сказал генерал. На другой повод для беспокойства указал Эндрю Экзам, бывший высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства США: "Последние два года самолеты Америки и коалиции летали вокруг зон их [сирийских и российских] ПВО и через эти зоны. Если вы нанесете удар по режиму, у него будут все предлоги, чтобы "подсвечивать" системами ПВО самолеты коалиции". Подобный шаг как минимум напугает некоторых партнеров США по коалиции, созданной против ИГИЛ*, и заставит их вывести свои силы из Сирии, считает он. Джефф рассуждает: "Если американские самолеты будут сбиты или вынужденно откроют ответный огонь по сирийским и российским радарам, возникнет риск вовлечения Америки в самую гущу хаотичной гражданской войны в Сирии. Такой поворот событий не только повысит опасность для жизни американцев, но и намного осложнит войну США с "Исламским государством"*, которую Трамп объявил своей приоритетной внешнеполитической задачей". "Трамп мог бы снизить часть рисков, заверив Россию, что Америка нанесла удары исключительно чтобы наказать Асада за применение химоружия, а не ради изменения баланса на гражданской войне в целом", - пишет газета. На взгляд некоторых аналитиков, удары упрочат позицию США на переговорах с Россией о компромиссе, который положит конец гражданской войне. "Создание ощущения неопределенности и непредсказуемое поведение может дать вам намного больше, чем то, что была готова делать администрация Обамы. А она вообще не была готова что-либо делать", - говорит эксперт Эндрю Тейблер (Washington Institute). *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post