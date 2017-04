7 апреля 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Администрация Трампа по поводу ударов по Сирии: "Россия поставлена перед выбором" "Президент Трамп инициировал удар по сирийской армии в четверг - это смелый и рискованный ответ на очередное использование сирийским президентом Башаром Асадом химического оружия против собственного народа", - пишет Джош Рогин, постоянный автор The Washington Post. В распоряжении журналиста оказались "пространные справки для внутреннего пользования", которые администрация поздно вечером в четверг разослала в правительственные органы США, "разъясняя свои обоснования ударов, а также вопрос, который США ставят перед Россией". Справки были составлены для ответов на вопросы прессы, уточняется в статье. В частности, поздно ночью в четверг юридическая служба Белого дома обнародовала тезисы для обсуждения, в которых давалось более подробное юридическое обоснование атаки. "Администрация, - пишет автор, - ссылается на Статью 2 Конституции в качестве юридического обоснования ударов, утверждая, что президент обладает полномочиями защищать национальные интересы США. В этом конкретном случае национальный интерес описывается как "продвижение региональной стабильности, которой угрожает использование химического оружия". В документе сообщается, что для этого "нет необходимости в разрешении Конгресса". "Также, - говорится в статье, - администрация утверждает, что Россия пытается запутать мировое сообщество насчет того, кто ответственен за использование химического оружия против сирийского народа; Белый дом отрицает заявления российского правительства о том, что недавняя атака была нацелена на склад химического оружия оппозиции". "Это - абсолютно неправдоподобное утверждение, которое унижает погибших невинных людей, - говорится в справочных материалах администрации. - Россия продвигает ряд ложных фактов, которые поддерживаются только режимом Асада и его покровителями, и она поступила очень схожим образом после атаки на конвой ООН в северном Алеппо в сентябре прошлого года, а также после ужасного использования химического оружия в Гуте в 2013 году - Россия поступает так после каждой жестокости, совершаемой режимом". "Документ обвиняет российское правительство в нарушении сделки, которое оно заключило в 2013 году с администрацией Обама вслед за произошедшей тогда химической атакой, - информирует Рогин. - США ставят Россию перед вызовом: она должна оказать давление на Асада или признать свое дипломатическое бессилие". "Россия стоит перед выбором, - говорится в справке, - либо она возьмет на себя обязательство по гарантии соблюдения Асадом устранения этого оружия, что она уже обязалась делать, либо признается, что не в состоянии контролировать Асада". В документе также говорится, что "позиция России должна измениться, если мы хотим, чтобы конфликт в Сирии когда-либо закончился, - а это должно случиться во имя нашей человечности". Как пишет автор, в справке отмечается, что "действия Асада подогрели подъем террористических группировок, таких как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, лишили крыши над головой миллионы сирийцев и дестабилизировали регион". "Оружие массового уничтожения, применяемое любым игроком, понижает черту допустимого для всех остальных, которые могут последовать его примеру, а также угрожает международному юридическому режиму запрета на использование химического оружия". "Эти тезисы для дискуссии помогают прояснить, что администрация Трампа думает насчет Сирии и почему она решила инициировать воздушные удары в четверг, однако несколько решающих вопросов остаются без ответа. И главный вопрос: что случится дальше?" - пишет Рогин. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post