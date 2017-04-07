Председатель комитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес самоустраняется от российского расследования

Возглавлявший комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес самоустраняется от ведущегося комитетом расследования возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, сославшись на то, что в Конгрессе ведется расследование этичности его поведения в связи с обвинениями, что он ненадлежащим образом раскрыл общественности секретную информацию, сообщают Байрон Тау и Пол Зонне в The Wall Street Journal.

"В последние недели действия Нуньеса в отношении России были подвергнуты критике со стороны демократов, обвинявших его в том, что он обеспечивает политическое прикрытие администрации Трампа вместо ведения серьезного независимого расследования, - пишут журналисты. - Работа комитета почти остановилась на прошлой неделе из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу свидетелей, улик и восприятия того, что Нуньес, работавший в переходной команде Дональда Трампа, неуместно близок к сотрудникам Белого дома, среди которых есть потенциальные субъекты расследования".

"В четверг Нуньес выступил с заявлением, в котором назвал выдвинутые против него обвинения "полностью ложными и политически мотивированными" и сказал, что хочет встретиться с комитетом по этике "при первой возможности", чтобы развеять эти жалобы", - говорится в статье.

"После устранения Нуньеса расследование временно возглавит трио республиканцев, являющихся ветеранами Конгресса, пока комитет по этике Палаты представителей рассмотрит обвинения против него", - сообщают авторы.

"Комитет знает о публично высказанных подозрениях, что член Палаты представителей Девин Нуньес мог без разрешения раскрыть секретную информацию, нарушив правила Палаты представителей, закон, регламент и другие стандарты поведения, - сообщили в заявлении главные представители двух партий в комитете по этике - Сьюзен Брукс (республиканка, Индиана) и Тед Дойч (демократ, Флорида). - Комитет отмечает, что сам факт расследования этих подозрений (...) не означает, что нарушения имели место, и не отражает никаких суждений комитета".

"Уход Нуньеса приветствовали многие демократы в Конгрессе, но едва ли он утихомирит противоречия вокруг расследования в Палате представителей, в которой все еще идут партийные споры о том, что она должна расследовать и каким образом работать. Между тем расследование в Сенате продвигается быстро", - говорится в статье.