7 апреля 2017 г. Байрон Тау, Пол Зонне | The Wall Street Journal Председатель комитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес самоустраняется от российского расследования Возглавлявший комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес самоустраняется от ведущегося комитетом расследования возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, сославшись на то, что в Конгрессе ведется расследование этичности его поведения в связи с обвинениями, что он ненадлежащим образом раскрыл общественности секретную информацию, сообщают Байрон Тау и Пол Зонне в The Wall Street Journal. "В последние недели действия Нуньеса в отношении России были подвергнуты критике со стороны демократов, обвинявших его в том, что он обеспечивает политическое прикрытие администрации Трампа вместо ведения серьезного независимого расследования, - пишут журналисты. - Работа комитета почти остановилась на прошлой неделе из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу свидетелей, улик и восприятия того, что Нуньес, работавший в переходной команде Дональда Трампа, неуместно близок к сотрудникам Белого дома, среди которых есть потенциальные субъекты расследования". "В четверг Нуньес выступил с заявлением, в котором назвал выдвинутые против него обвинения "полностью ложными и политически мотивированными" и сказал, что хочет встретиться с комитетом по этике "при первой возможности", чтобы развеять эти жалобы", - говорится в статье. "После устранения Нуньеса расследование временно возглавит трио республиканцев, являющихся ветеранами Конгресса, пока комитет по этике Палаты представителей рассмотрит обвинения против него", - сообщают авторы. "Комитет знает о публично высказанных подозрениях, что член Палаты представителей Девин Нуньес мог без разрешения раскрыть секретную информацию, нарушив правила Палаты представителей, закон, регламент и другие стандарты поведения, - сообщили в заявлении главные представители двух партий в комитете по этике - Сьюзен Брукс (республиканка, Индиана) и Тед Дойч (демократ, Флорида). - Комитет отмечает, что сам факт расследования этих подозрений (...) не означает, что нарушения имели место, и не отражает никаких суждений комитета". "Уход Нуньеса приветствовали многие демократы в Конгрессе, но едва ли он утихомирит противоречия вокруг расследования в Палате представителей, в которой все еще идут партийные споры о том, что она должна расследовать и каким образом работать. Между тем расследование в Сенате продвигается быстро", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal