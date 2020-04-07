Ученые опасаются, что коронавирус может прятаться в клетках человека и реактивироваться

"Тесты на коронавирус , проведенные 51 выздоровевшему от коронавируса пациенту в Южной Корее, оказались положительными, что вызывает опасения, что вирус может реактивироваться", - сообщает Daily Mail.

"Пациенты - из наиболее пострадавшего города Южной Кореи Тэгу - были отправлены на карантин после того, как у них был найден вирус, а спустя дни после того, как их выписали, их тесты снова оказались положительными", - сообщает газета.

"Корейские Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что, скорее всего, имела место реактивация вируса, а не повторное инфицирование. Корейские ученые (...) полагают, что вирус может дремать на необнаруживаемых уровнях в клетках человека. Они говорят, что по неизвестным причинам вирусные частицы могут реактивироваться - однако неясно, становится ли пациент при этом снова заразным".

"По словам экспертов, нет никаких доказательств того, что вирус действует таким образом, и исследования на обезьянах фактически показали обратное. Они указывают, что в случаях, когда тесты пациентов показывают положительный результат впоследствии, то обычно это объясняется неверными результатами, которые случаются в каждом пятом тесте. Так, Пол Хантер, профессор по инфекционным заболеваниям в Университете Восточной Англии, заявил Daily Mail: "Я согласен, что это не повторные инфекции, однако я не думаю, что это и реактивации. Лично я считаю, что наиболее вероятным объяснением является то, что проверочные образцы были ложно отрицательными".

"Профессор Хантер подчеркнул, что обычные тесты на коронавирус могут давать неправильный результат в 20-30% случаев. Он считает, что тесты, которые проводили южнокорейским пациентам до выписки с карантина, неверно показывали, что они выздоровели, в то время как в действительности они все еще были заражены", - пишет издание.

"Генеральный директор Корейских Центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кён сообщил, что в Тэгу, регион, наиболее пострадавший от коронавируса, была направлена группа исследователей для проведения эпидемиологического расследования случаев".

"(...) Эксперты в Японии ранее выразили свою обеспокоенность тем, что у пациентов возможен рецидив - после того, как появились сообщения о повторном заражении пожилого мужчины и женщины. Но исследование на обезьянах, результаты которого были обнародованы 16 марта, показало, что у животных развился иммунитет против вируса после того, как их заразили в лаборатории. Первый известный случай повторного диагноза COVID-19 был зарегистрирован в префектуре Осака в Японии. Женщина, работавшая гидом туристического автобуса в Ухане, где эта болезнь впервые появилась в декабре 2019 года, получила положительный результат 26 февраля после того, как 6 февраля тест был отрицательным. Подробности скудны, но, по сообщениям, у женщины не было никаких симптомов в течение как минимум недели между двумя эпизодами", - передает газета.

"Ученые полагают, что это вызывает обеспокоенность, но информации слишком мало, чтобы делать выводы. Профессор Марк Харрис, специалист по вирусологии в Университете Лидса, отметил: "Сообщения о том, что пациенты с отрицательным результатом теста впоследствии получили положительный результат, явно вызывают беспокойство. Маловероятно, что они были бы повторно заражены, выздоровев от вируса, так как у них, скорее всего, выработался бы иммунный ответ на вирус, который предотвратил бы такое повторное заражение. Следовательно, другая возможность заключается в том, что они на самом деле не вылечили инфекцию, а оставались постоянно зараженными".

"То есть либо у женщины действительно был рецидив заболевания, либо фактически вирус не исчезал из ее системы, что привело к его обнаружению при последующих исследованиях, - указывает Daily Mail. - Первое объяснение предполагает, что вирус является двухфазным, что означает, что он исчезает, а затем появляется снова. Последнее объяснение может быть связано с отсутствием эффективного тестирования, которое не может четко показать, полностью ли вылечена болезнь".

"Похоже, мазки на вирус надежны не на 100%", - подчеркнул профессор Хантер.

"Представляется маловероятным, что это обычное явление, и поэтому оно должно оказывать лишь незначительное влияние на общие прогнозы эпидемии", - заявил профессор Роуланд Као из Эдинбургского университета.