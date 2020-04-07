В Киеве призрак Чернобыля идет по следам коронавируса

"В зоне отчуждения бывшей Чернобыльской АЭС в субботу вспыхнуло несколько пожаров, из-за чего на Украине повысился радиационный фон", - пишет корреспондент Le Figaro в Киеве Стефан Сиохан.

"(...) Власти сначала сообщили о том, что радиационное излучение за пределами зоны "находится в пределах нормы", но в воскресенье Егор Фирсов, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины, предупредил общественность: "Есть плохие новости, радиоактивность в эпицентре лесного пожара выше нормы". Он опубликовал это сообщение в Facebook с фотографией счетчика Гейгера, показывающего, что радиационный фон превышает нормальные показатели более чем в 16 раз. Были мобилизованы сто пожарных, два самолета и вертолет, а в Киеве чувствовался характерный запах лесных пожаров", - говорится в статье.

"За 24 часа было зарегистрировано 693 возгорания по всей Украине, уничтожившие 984 гектара. Общеизвестным явлением в стране является весеннее сжигание высушенных на корню деревьев, которое проводится в селах и лесничествах", - отмечает журналист.

"(...) Пожар не оказал влияние на радиационные данные для Киева и его пригородов, - заявил Егор Фирсов в понедельник. - Не бойтесь открывать окна во время карантина". Первое санитарное оцепление Киева после 1986 года возродило старые воспоминания. В киевском районе Подол можно увидеть пожилых жителей, идущих в супермаркет или продуктовый магазин с лицами, покрытыми противогазами, сохранившимися со времени ядерной катастрофы, а теперь перезапущенными для защиты от COVID-19", - пишет Сиохан.

"В понедельник, 6 апреля, правительство Владимира Зеленского обязало всех жителей носить маски и ужесточило карантин: остановлена работа общественного транспорта, запрещено ходить в компании более, чем двух человек, и посещать скверы", - говорится в публикации.

"(...) 56% населения поддерживают решения президента, а 80% одобряют продолжение карантина до 24 апреля, в то время как пик пандемии, вероятно, наступит лишь в мае. При таких обстоятельствах призраки Чернобыльской АЭС вновь оказываются рядом", - указывает автор статьи.

"(...) Это травма, "связанная с болью прошлого", считает эссеист Евгений Глебовицкий, профессор Украинского католического университета во Львове. "Тогда государство вело себя как проходимец и преследователь миллионов жизней, - сказал он Le Figaro. - Люди боятся того, что государство способно доставить страдания обществу, ограничивая права или принимая неверные решения. Украинцы порой куда больше цепляются за свои традиции, нежели за правительственные решения".