Во время коронакризиса Кремль внезапно оказывается более слабым, чем обычно

"Почти вся Россия находится на "самоизоляции" и вынужденных каникулах. На фоне распространения коронавируса президент Путин странным образом держится в стороне. Этим пользуются некоторые региональные руководители", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Долгое время в России, особенно в Кремле, надеялись, что отчасти заблаговременно принятых мер будет достаточно: закрытия границ, введения 14-дневного карантина для приехавших из других стран, приостановка авиасообщения. Впрочем, контроль за въезжающими в страну людьми был весьма халатным, а власти, по-видимому, слишком долго не обращали внимания на то, что вирус давно начал распространяться внутри страны", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, занимающий также пост первого заместителя председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом, по крайней мере в глазах окружающих оказался тем, кто понял это первым. Сделать это, вероятно, стоило давно: каждый день количество новых зараженных растет на 500-1000 человек, большинство из них находятся в столице".

"Неоднозначный сигнал поступил тем временем от президента Владимира Путина. Во время двух телевизионных обращений в течение одной недели он, с одной стороны, выглядел осторожным и нерешительным относительно того, как справляться с эпидемией. С другой стороны, удивление и возмущение вызвало его решение об "оплачиваемых выходных" в течение недели, которые он продлил еще на четыре недели".

"С его точки зрения, он обеспечил тем самым зарплату работникам - правительство в настоящий момент запрещает увольнять сотрудников. Но с точки зрения малых и средних предприятий и предпринимателей, он ловко переложил ответственность на них", - говорится в статье.

"Как владельцы предприятий сферы услуг, ресторанов и магазинов должны выплачивать зарплату своим работникам, если у них нет дохода, никто им пока не сказал".

"Удивительное происходит и в отношении центральной власти к регионам. Путин годами укреплял так называемую вертикаль власти и свел на нет федерализм в качестве реакции на самоуправство некоторых региональных правителей в 1990-х годах. Большинство региональных губернаторов больше не являются активными политиками, как раньше. Они лишь скучные технократы, заботящиеся о том, чтобы хорошо исполнялись приказы из Москвы. На прошлой неделе именно их Путин объявил основными действующими лицами в кризисе: они, по его словам, лучше знают, что предпринимать для сдерживания вируса в своих регионах".

"Региональные правители прежнего типа, как, например, чеченец Рамзан Кадыров, увидели в этом преимущество. Он закрыл все границы своей республики и ввел комендантский час".

"На фоне ответственности, которую на них возложили, некоторые губернаторы теперь могут оказаться заинтересованными в том, чтобы обнаруживать как можно меньше случаев заражения коронавирусом. Так как затронутые регионы огромной страны действительно очень отличаются друг от друга, новый регионализм не лишен логики. К тому же Путин все еще оставляет за собой роль спасителя, если региональные руководители окажутся несостоятельными. Однако примеры показывают, насколько быстро растут центробежные силы, тем более что в отношении Москвы и без того имеется много обид из-за неравномерно распределенных богатств. Теперь от нее исходит и опасность заражения", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.