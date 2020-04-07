"Они оставляют нас истекать кровью"

"Многие немцы любят Италию, многие итальянцы восхищаются Германией - в обычные времена. Однако во время коронакризиса Италия считает, что Германия бросила ее на произвол судьбы. Правые популисты вроде Маттео Сальвини благодарно подхватывают настроение", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Сальвини готов заново открыть для себя старого любимого врага: немцев и их якобы колонизаторскую позицию по отношению к Италии. Чтобы ни писал бывший министр внутренних дел в Twitter, чтобы он ни стримил и ни публиковал - он регулярно отпускает язвительные комментарии в адрес Берлина. "20 лет нас кормили европейскими лозунгами", - говорит глава "Лиги Севера". Но когда Италии необходима помощь, она, по его словам, поступает из Венесуэлы или Албании. "От Германии мы не получаем ничего - кроме двух пальцев в глаза".

"Сальвини, как это часто бывает, говорит более жестким тоном, чем большинство итальянцев. Но его критика отражает широко распространенное настроение в стране. Более 70% граждан сказали в одном из опросов, что разочарованы помощью со стороны Европы. Прежде всего Германия, по мнению итальянцев, оставила их в беде", - передает издание.

"В то время как россияне, китайцы или кубинцы отправляли самолеты с помощью, правительство ФРГ сначала заблокировало экспорт защитных масок и защитной одежды, прежде чем, наконец, все же пришло на помощь. С удивлением и замешательством итальянцы наблюдали за тем, как Берлин предоставляет сотни миллиардов евро в качестве поддержки для собственных граждан - но препятствует выпуску "коронабондов" для смягчения бедственного положения Италии".

"Они относятся к нам, как к больным чумой", - пишет, например, газета Il Giornale, по мнению которой, Германия готова "задушить" Италию".

"Даже на странице немецкого посольства в Риме в Facebook, которая, в общем-то, не является форумом для выражения ненависти, градом сыплются возмущенные комментарии, в частности, под интервью с министрами Хайко Маасом и Олафом Шольцем. "Германия всегда хотела завладеть нашей Италией, - пишет одна пользовательница". "Они оставляют нас истекать кровью", - пишет другой. А третий считает: "Единственная гарантия, которую мы можем дать немцам: итальянский народ объявит Германии войну. Мы готовы".

Чтобы понять разочарование и ярость итальянцев, стоит обратиться в прошлое, когда слово "коронавирус" еще было чуждым, пишет издание. В сентябре прошлого года президент ФРГ Франк- Вальтер Штайнмайер отмечал вместе со своим коллегой Серджо Маттареллой перезагрузку германо-итальянских отношений. Маттарелла с гордостью рассказывал, что объем торговли Германии с одной только Ломбардией превышает объем торговли с Японией. "Ожидания от Германии велики и соответствующим образом велико теперь разочарование", - констатирует издание.

Насколько глубока обида итальянцев, показала акция немецкой газеты Bild, которая в своей статье хотела выразить Италии сочувствие ("Мы вместе с вами оплакиваем погибших"), однако послание немцев было воспринято не всеми адресатами. "В "лицемерной" статье говорится лишь: "Вы справитесь, вы сильные", написал корреспондент итальянской газеты Corriere в Германии. Но в ней, по мнению журналиста, нет ни одного признака солидарности", - передает Der Spiegel.