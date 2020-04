7 апреля 2020 г. Хейли Диксон и Мартин Эванс | The Telegraph Ужесточение режима изоляции, как в Китае и Гонконге, лишь отложит пик коронавируса на осень, предупреждают британских министров "Советники британского правительства предупредили министров, что более жесткие меры изоляции приведут ко второй вспышке коронавируса в конце этого года, - сообщает The Telegraph. - Принятие "очень строгих" мер, которые были введены в таких странах, как Гонконг и Китай, может просто отсрочить пик до тех пор, пока ограничения не будут сняты - возможно, до осени, как удалось установить с помощью официального моделирования". "Эта информация появилась на фоне неоднократных предупреждений министров о том, что правительство ужесточит меры социального дистанцирования, включая запрет на занятия спортом на открытом воздухе, если станет понятно, что люди не соблюдают правила. Между тем, высокопоставленные офицеры полиции предупредили, что любые дальнейшие ограничения будет сложно применять", - говорится в статье. "Доклад Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE) о "потенциальном воздействии поведенческого и социального вмешательства" ставит под сомнение эффективность более жесткой блокировки. В докладе говорится, что наибольшее количество смертей произошло бы, если бы не было никакого вмешательства. При этом если будут действовать меры для "умеренного сокращения распространения" вируса, которые могут включать изменение людьми своего поведения без вмешательства, то число смертей немного уменьшилось бы, а пик был бы отсрочен, говорится в докладе, представленном правительству в прошлом месяце. Однако такой же высокий пик будет наблюдаться позднее в этом году, если будут введены "очень строгие поведенческие и социальные вмешательства", подобные тем, какие были введены в Гонконге и Сингапуре, предсказывают ученые. Хотя подобные меры сокращают количество случаев заболевания в краткосрочной перспективе, "когда они будут отменены, вероятно, за этим последует крупная эпидемия. В зависимости от того, как долго будут действовать подобные меры, пик может случиться осенью", сообщили министрам. "Нынешняя стратегия "поведенческих и социальных вмешательств, которые сокращают распространение" вируса, скорее всего, сгладит кривую, и гораздо менее выраженный пик придется на начало лета", - предполагают ученые. "Эксперты считают, что введение таких ограничений, как в Ухане, когда люди были прикованы к своим домам, а затем быстрая их отмена "может привести к последующему второму и большему пику". Ряд азиатских стран вводили все более строгие меры, в том числе штрафы и сроки тюремного заключения за нарушение постановлений о нахождении дома и о том, чтобы люди носили трекинговые браслеты, чтобы те, кто находится в принудительной изоляции, не покидали свои дома", - напоминает газета. "Если распространения вируса не будет вообще, предупреждают некоторые ученые, у населения не выработается "группового иммунитета", который позволит вирусу проходить через группы населения и затем умирать", - подчеркивается в статье. "Китай, Гонконг и Сингапур сообщили о росте числа случаев в последние недели, когда меры были смягчены, и люди впервые воспользовались возможностью свободно передвигаться", - указывает The Telegraph. (...) Источник: The Telegraph