7 апреля 2020 г. Йорг Вималасена | Die Zeit Пистолеты против вируса "В разгар коронакризиса в США сильно возросли продажи оружия. Очевидно, граждане боятся беспорядков - и хотят быть наготове", - пишет немецкое издание Die Zeit. "Пожилая женщина - ее имя не называется - никогда не думала, что однажды купит оружие. Однако из-за коронакризиса она поменяла свое мнение: "Мне много лет, и я живу одна", - сказала женщина из Орегона в интервью американскому журналу New Yorker. Неизвестно, возникнут ли беспорядки, сказала она. "Мир уже не такой, каким был когда-то". (...) В оружейном магазине она выбрала полуавтоматический пистолет. Его магазин вмещает 30 патронов. С помощью пистолета женщина хочет защищаться от грабителей. "Они придут, когда через два месяца города охватит голод", - говорит она. Женщина купила 16 коробок с патронами", - передает издание. "Во многих штатах США приобрести пистолет не так и сложно. (...) Национальная стрелковая ассоциация (NRA), насчитывающая более 5 млн участников, является одной из наиболее влиятельных лоббистских организаций в стране и на протяжении десятилетий борется против ужесточения законов. Согласно исследованию Женевского института международных отношений и развития, в США значительно больше огнестрельного оружия, чем людей. На 100 жителей приходится 120 винтовок и пистолетов, находящихся в частной собственности". "После того, как пандемия коронавируса настигла и Соединенные Штаты, объем продаж оружия снова резко возрос. По данным ФБР, в марте было продано около 2,5 млн единиц оружия, что почти на 85% больше, чем в марте прошлого года". "Люди нервничают и боятся гражданских волнений, если большое число людей заболеют и большое количество учреждений не сможет нормально функционировать", - сказал в интервью The New York Times Тимоти Литтон, эксперт по оружию и профессор Университета штата Джорджия". "Страх среди населения сеет и NRA. В одном из роликов организации женщина с ружьем в руке заявляет: "Из истории я знаю, как быстро распадается общество во время кризиса". (...) Посыл NRA прост: силы правопорядка не смогут обеспечить достаточную безопасность, но это сможет сделать собственное оружие". "Так оружейное лобби использует в своих интересах настроение, которое и без того широко распространено в некоторых частях населения. (...) Согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, в конце 2018 года лишь 37% населения верили, что полиция всегда или в большинстве случаев способна защитить людей от преступников". "Чувство отсутствия безопасности усиливается и тем, что сама полиция ослаблена эпидемией коронавируса в собственных рядах. В Нью-Йорке уже сейчас каждый шестой служащий болен или находится на карантине". Впрочем, отмечает издание, на прошлой неделе Нью-Йорк, а также Лос-Анджелес, наоборот, сообщили о снижении преступности в сравнении с предыдущими месяцами. Либеральные штаты также пытаются сдержать чрезмерные покупки оружия. В частности, магазины с оружием закрыты в некоторых районах Калифорнии. "Впрочем, это вряд ли что-то изменит в общем образе США как оружейной нации. Только в 2018 году в стране насчитывалось свыше 393 млн единиц оружия в частной собственности", - пишет Die Zeit. Источник: Die Zeit