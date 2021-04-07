Более половины американцев превращаются в Zoom-зомби, садясь за руль

"Как свидетельствует новый анализ, пандемия коронавируса создала группу потенциально опасных зомби - а именно Zoom-зомби. Приблизительно 54% американцев, которые садятся за руль вскоре после участия в видеочате, сообщают о проблемах с концентрацией внимания на дороге, согласно анализу Distracted Driving Awareness Survey, проведенном компанией Root Insurance", - передает Daily Mail.

"Больше всего отвлекает использование телефона в формате многозадачности: 65% респондентов поколения Z и 61% миллениалов заявили, что их внимание занято мобильным устройством. Среди поколения X этот показатель снижается до 48%", - говорится в статье.

"Эти Zoom-зомби страдают от нового феномена, известного как "Zoom-истощение", который используется для описания истощенности, возникающей от участия в видеоконференциях. Использование таких платформ сопряжено с чрезмерным зрительным контактом, снижением мобильности и когнитивной перегрузкой, которая теперь переносится в реальный мир: в 2020 году мир охватил коронавирус, и миллионы человек были отправлены на изоляцию в попытке ограничить распространение вируса", - пишет газета.

"Многие компании закрыли свои физические офисы, что вынудило сотрудников создавать рабочее место у себя дома и выполнять задачи с помощью платформ для видеоконференцсвязи. И Zoom, похоже, довольно быстро добился первенства - компания заявила, что к марту 2020 года было 200 млн участников ежедневных встреч".

"Текущий год будет годом локдаунов для многих людей по всему миру, но большинство людей, работающих из дома, уже чувствуют истощение, которое превращает их в потенциально опасных Zoom-зомби на дороге. Алекс Тимм, основатель и генеральный директор Root Insurance, отметил: "Covid-19 коренным образом изменил то, как мы взаимодействуем с нашим транспортным средством. На фоне того, как многие из нас внезапно переместились в виртуальную среду, зависимость американцев от технологий резко возросла вместе с временем, которое они проводят перед экранами, в результате чего большинство водителей сохраняют это отвлеченное поведение и в своих автомобилях".

"В опросе, который проводился в сотрудничестве с Wakefield Research с 12 по 17 марта 2021 года, приняли участие 1819 американцев. Всем водителям было старше 18 лет (...). В целом, почти две трети водителей (64%) сообщают, что проверяют свои телефоны во время вождения. Это на 2% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с 2019 годом", - передает издание.

"Однако количество времени, в течение которого люди проверяют свое устройство, находясь за рулем, резко возросло. Опрос показал, что 53% проверяют свой телефон в течение 15 минут после того, как садятся за руль - это на 7% больше, чем в прошлом году, и на 9% больше, чем в 2019 году", - отмечается в статье.

"Что еще тревожнее, многие водители чувствуют себя комфортно при таком уровне отвлечения внимания. Почти треть (30%) водителей считают, что они находятся в безопасности при использовании своего мобильного телефона, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2020 году (24 %)", - сообщается в публикации.

Издание перечисляет основные причины, вызывающие Zoom-истощение: это чрезмерно большое количество зрительного контакта крупным планом, постоянное созерцание себя во время видеочата в режиме реального времени, резкое снижение нашей обычной мобильности при использовании видеочатов и значительное увеличение когнитивной нагрузки.