"Ставка президента России на "Спутник V" могла стать успешной. То, чего ему не хватило, определяет пределы путинизма"

"(...) 4 октября 1957 года звуковой сигнал, испускаемый каждые 96 минут над Соединенными Штатами, ошеломил американских ученых: Советский Союз только что выиграл первый раунд космической гонки. "Спутник-1" первым был запущен на орбиту, и этот подвиг совершила Москва. В разгар холодной войны Никита Хрущев отметил точку, значение которой в плане пропаганды нельзя было недооценить", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Русские любят историю, а Владимир Путин поклоняется СССР. Спустя шесть десятилетий он захотел повторить этот подвиг. На этот раз конкуренция касается уже не спутников, а вакцин, так как только они способны победить пандемию Covid-19. В феврале 2020 года прозорливый российский президент сделал ставку на то, что его страна произведет вакцину первой", - говорится в статье.

"У России есть сильные стороны. В науке она многое потеряла из-за утечки мозгов после распада СССР в 1991 году, но кое-что у нее осталось. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который уже работал с коронавирусом MERS-CoV, появившимся на Ближнем Востоке в 2012 году, и с вирусом Эбола, сосредоточил внимание на SARS-CoV-2", - указывает автор публикации.

"А главное, Путин поручил руководство всеми операциями своему доверенному лицу Кириллу Дмитриеву, финансовому асу, прошедшему обучение в Стэнфорде и Гарварде, начинавшему карьеру в Goldman Sachs и McKinsey. В свои 45 лет Дмитриев уже десять лет возглавляет очень мощный российский суверенный инвестиционный фонд РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), под управлением которого находится капитал в 10 млрд долларов (8,4 млрд евро)", - отмечает журналистка.

"(...) Подобно Дональду Трампу с операцией Warp Speed в Соединенных Штатах или Борису Джонсону со своей целевой рабочей группой по вакцинам, которую также доверили финансисту по шоковым операциям Кейт Бингхэм, Владимир Путин, как сказал бы Эммануэль Макрон, "совершил рывок", сожалея о том, что он сам этого не сделал. Эта ставка президента России могла бы быть успешной. То, чего ему не хватило для достижения этого, в конечном итоге определяет пределы его правления", - анализирует Кауфман.

"(...) В августе Россия заявила о создании первой в мире вакцины против Covid-19. Вот здесь и начались проблемы. Провозгласив о своем открытии, когда проходила только третья фаза испытаний, русские сразу же вызвали подозрение. Это слишком сильно попахивало пропагандой. Тем более, что в том же месяце Россия попала в заголовки новостей по поводу гораздо менее славного химического подвига: отравления оппозиционера Алексея Навального. (...) Институт Гамалеи действительно разработал вакцину, но Москве потребовались месяцы, чтобы заставить мировых экспертов ее принять. Признание пришло в феврале 2021 года в научном журнале The Lancet, который констатировал, что эффективность вакцины составляет более 90%", - говорится в статье.

"Между тем возникла другая проблема: недостаточные производственные мощности в России. В октябре сам Путин на форуме инвесторов говорил, что "есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования для разворачивания массового производства".

"(...) Российский экономист Сергей Гуриев, преподаватель Института политический исследований (Париж), вспоминает показательный эпизод, речь идет о запрете Москвы в 2013 году продавать российскую фирму "Петровакс Фарм", созданную учеными в 1996 году, американской химико-фармацевтической компании Abbott Laboratories. Модернизированное предприятие могло бы произвести "Спутник V". Но фармацевтический сектор Россия - это "порабощенный" сектор, источник множественных операций по незаконной торговле, такой как та, которая две недели назад привела к аресту губернатора Пензенской области и босса местной фирмы "Биотек" по обвинению в коррупции", - говорится в статье Le Monde.

"Дмитриев стал вести активную деятельность, продавая "Спутник V" более чем в пятидесяти странах, налаживая партнерские отношения в Индии, Казахстане или Южной Корее, чтобы производить его за пределами страны. Потому что повсюду ощущается дефицит. Россия не только не может поставить все обещанные дозы "Спутника V" на экспорт, но и вынуждена импортировать вакцину для своих граждан. Причем те не слишком борются за возможность привиться: в настоящее время вакцинировано чуть более 5% населения России. Однако у людей нет доступа к иностранным вакцинам, а опросы показывают, что они к тому же с подозрением относятся к "Спутнику V". Это третий подводный камень", - считает Кауфман.

"Последнее слабое место - геополитического порядка. (...) Россия, как всегда, разыгрывает двустороннюю карту лучше, чем многостороннюю; слишком обрадовавшись возможности разделить Евросоюз, она с помпой доставила дозы в Венгрию... прежде чем завершить подачу заявки на авторизацию "Спутника V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) в конце января. Она снабдила Словакию, где эта операция обернулась фиаско. Тем временем Китай собирал деньги, наводнив своими вакцинами те страны, где Россия надеялась набрать очки, такие как Сербия и Турция", - говорится далее.

"Спутник V" еще не сказал своего последнего слова, Covid-19 тоже. Как и Путин, который только что обнародовал закон, позволяющий ему оставаться у власти до 2036 года. Тем самым он добивается превосходства над Хрущевым", - резюмирует Сильвия Кауфман.