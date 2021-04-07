Финансирует ли Россия рекламу вакцины "Спутник V", нацеленную на французских интернет-пользователей?

"Аккаунт в Twitter, посвященный российской вакцине, помогает повысить ее узнаваемость, в частности, среди французских интернет-пользователей. Это соответствует наступательной стратегии "Спутника V" на цифровом поле", - пишут журналисты Liberation Фабьен Лебук и Александр Хорн.

"(...) Когда задается вопрос, Twitter отображает следующее сообщение: "Одной из причин, по которой вы видите эту рекламу, является желание "Спутника V" привлечь внимание людей, интересующихся научными новостями. Могут быть и другие причины, по которым вы видите эту рекламу, в том числе желание "Спутника V" дойти до людей в возрасте 18 лет и старше, которые находятся во Франции", - говорится в статье.

"(...) Если это действительно реклама вакцины, то соответствует ли она правилам, регулирующим эту практику во Франции? Согласно Кодексу общественного здравоохранения (статья L5122-6), для того, чтобы вакцины стали объектами рекламы, они должны быть внесены в "список, установленный по соображениям общественного здравоохранения приказом министра здравоохранения". Похоже, что "Спутник V" отсутствует в этом списке, датируемом указом 2012 года, по данным правительственного сайта о вакцинации", - указывают автор статьи.

"(...) В начале года у аккаунта @sputnikvaccine было чуть более 20 тыс. подписчиков. Сейчас их более 270 тыс. Половина этого увеличения произошла с момента сертификации профиля, с 7 по 9 марта. Сертифицированный аккаунт можно распознать по маленькому голубому значку рядом с именем пользователя, по мнению Twitter, он "представляет общественный интерес", - продолжают журналисты.

"(...) Помимо попытки привлечь новых подписчиков, основная функция этого аккаунта - заманить клиентов достижениями российской вакцины. Подсчитать страны, которых ее одобрили, транслировать опросы, где преобладают люди, которые доверяют вакцине, или напомнить о низкой цене и простоте транспортировки флаконов в сообщениях, расхваливающих "вакцину для всего человечества, - передают авторы публикации. - Порой тон становится более оскорбительным, когда речь заходит о критике Евросоюза за то, что он не расстелил красную дорожку для российской вакцины: "Лобби крупных фармацевтических компаний и антироссийские бюрократы ведут пропагандистскую войну против вакцины "Спутник V" еще до ее регистрации, - обвиняет @sputnikvaccine. - Теперь они пытаются занять последнюю линию обороны, представляя "Спутник V" как российскую пропаганду, которая не принесет пользу ЕС в борьбе с пандемией".

"Коммуникационная кампания также идет полным ходом в Facebook. Страница "Спутник V", на которую подписано более 134 тыс. человек, находит такой же отклик, как и учетная запись Twitter: несколько сотен взаимодействий с каждым постом", - пишет Libération.

"Эти профили доходят до создания конкурсов для привлечения аудитории. Например, Instagram-аккаунт вакцины (10 тыс. подписчиков) обещает поездку в Россию тому интернет-пользователю, который выложит лучшее фото", - говорится далее.

"(...) Канал Youtube также имеет немногим более 5 тыс. подписчиков, но некоторые видео набирпют более 400 тыс. просмотров. Между двумя хвалебными интервью о вакцине также есть обучающие видеоролики или "эмоциональные" последовательности кадров, в которых улыбающиеся люди один за другим пальцами имитируют букву "V" победы над Covid (и из названия "Спутник V"), - описывают журналисты.

"(...) Помимо показного наведения блеска в социальных сетях, по мнению министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана, вакцина "Спутник V" является "средством пропаганды и агрессивной дипломатии". Одно можно сказать наверняка - Кремль недалеко от подобной информационно-пропагандистской кампании: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд российского государства, который профинансировал производство вакцины "Спутник V", принимает активное участие в этой кампании. Глава фонда Кирилл Дмитриев показывается в видео на Youtube-канале "Спутника V" и в более широком смысле является представителем вакцины на международных телеканалах, таких как France 24 или CNN Philippines. Контактный адрес на сайте вакцины также совпадает с адресом РФПИ в Москве. Тем не менее, ни в Twitter, ни на Youtube не упоминается о каких-либо связях между аккаунтами "Спутника V", посвященным вакцинам, и российским государством", - резюмируют Фабьен Лебук и Александр Хорн. (...)