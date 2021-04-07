Словацкое ведомство по контролю лекарств не смогло одобрить использование "Спутника V"

"Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) Словакии не располагает достаточной информаций для того, чтобы вынести заключение об эффективности и рисках использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В конце марта ведомство направило соответствующие замечания министерству здравоохранения Словакии, сказала в интервью новостному агентству TASR представительница ГИКЛ Магдалена Юркемикова", - передает Der Standard.

"В начале марта Словакия получила первую партию вакцины объемом 200 тыс. доз. (...) Всего страна заказала 2 млн доз препарата", - пишет издание, напоминая, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) все еще не зарегистрировало "Спутник V".

"Словацкий институт по контролю лекарств заявил об отсутствии конкретных данных производителя о производстве и безопасности препарата. Речь шла о несоответствии данных и невозможности сравнить различные исследования и используемые в разных странах партии. По данным газеты Denník N "Спутник V" успешно прошел в Словакии несколько тестов, но они не позволяют сделать окончательный вывод о его безопасности и эффективности", - говорится в статье.

"Газета написала, что российская вакцина, поставленная в Словакию, не идентична "Спутнику V", который используется в других странах и был оценен в научном журнале The Lancet", - передает издание.

"Представительница ведомства Юркемикова сообщила, что решение об использовании российской вакцины примет министерство здравоохранения. По словам Зузаны Элиашовой, представителя министерства здравоохранения, будут проведены еще три лабораторных испытания", - говорится в публикации.