Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 апреля 2021 г.
7 апреля 2021 г.

Корреспондент | Der Standard

Словацкое ведомство по контролю лекарств не смогло одобрить использование "Спутника V"

"Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) Словакии не располагает достаточной информаций для того, чтобы вынести заключение об эффективности и рисках использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В конце марта ведомство направило соответствующие замечания министерству здравоохранения Словакии, сказала в интервью новостному агентству TASR представительница ГИКЛ Магдалена Юркемикова", - передает Der Standard.

"В начале марта Словакия получила первую партию вакцины объемом 200 тыс. доз. (...) Всего страна заказала 2 млн доз препарата", - пишет издание, напоминая, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) все еще не зарегистрировало "Спутник V".

"Словацкий институт по контролю лекарств заявил об отсутствии конкретных данных производителя о производстве и безопасности препарата. Речь шла о несоответствии данных и невозможности сравнить различные исследования и используемые в разных странах партии. По данным газеты Denník N "Спутник V" успешно прошел в Словакии несколько тестов, но они не позволяют сделать окончательный вывод о его безопасности и эффективности", - говорится в статье.

"Газета написала, что российская вакцина, поставленная в Словакию, не идентична "Спутнику V", который используется в других странах и был оценен в научном журнале The Lancet", - передает издание.

"Представительница ведомства Юркемикова сообщила, что решение об использовании российской вакцины примет министерство здравоохранения. По словам Зузаны Элиашовой, представителя министерства здравоохранения, будут проведены еще три лабораторных испытания", - говорится в публикации.

Источник: Der Standard


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2021 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               