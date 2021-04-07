Голодовка против Москвы

"Это был последний акт отчаяния: незадолго до Пасхи 38-летний А.В. объявил голодовку. В четверг его должны перевезти на самолете из Бремена во Франкфурт, а оттуда в Москву. Там его ждет судебный процесс - политически мотивированный, говорит его адвокат Ян Зюринг. Абсолютно обычный уголовный процесс, считает генеральная прокуратура Бремена. В июле прошлого года В. был задержан в аэропорту Бремена. Тогда он только что вернулся из Испании, где он живет последние несколько лет. Российская юстиция обвиняет его в том, что в июле 2018 года он участвовал в громком нападении на один из московских банков, а затем скрылся", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"На самом деле его подзащитный заработал свое состояние в нефтяной промышленности, говорит его немецкий адвокат. И впал в немилость, потому что поддерживал оппозиционное движение в Санкт-Петербурге. С оппозиционерами контактировал его друг Павел Родионов, сам он старался не привлекать к себе общественного внимания, поясняет В. По его словам, уже один только факт, что ордер на его арест был выдан Басманным районным судом, печально известным политическими процессами, говорит сам за себя".

"Впрочем, прокуратура Бремена не верит такому изложению событий. Родионов, человек, который якобы устанавливал контакт с оппозиционным движением, умер. Других доказательств политической активности В. нет", - говорится в статье.

"А нападение на банк, в котором обвиняют В., было слишком громким для того, чтобы служить лишь прикрытием для такого сговора, аргументирует старший прокурор Матиас Гласбреннер: "В случае с убийством и только одним свидетелем, могут, конечно, возникнуть сомнения. Но с семью сообщниками, десятью заложниками и несколькими свидетелями? И масштабными следственными мероприятиями, длившимися несколько месяцев?".

"Адвокат Ян Зюринг тщетно указывал на противоречия в документах и переводах, обращался в правовой комитет Сената и высший земельный суд, подавал жалобу в конституционный суд. Никакой пользы это не принесло", - пишет Die Tageszeitung.