7 апреля 2021 г. Генри Зеффман | The Times Британские магазины могут потребовать ковидные сертификаты у покупателей уже этим летом "Даунинг-стрит намекнула, что этим летом в магазинах Великобритании могут потребоваться коронавирусные сертификаты, в то время как лейбористы заявили, что готовы проголосовать против этих планов", - сообщает The Times. "На пресс-конференции в понедельник вечером Борис Джонсон указал, что правительство движется к системе внутренних сертификатов ковидного статуса, хотя, по его словам, в некоторых "жизненно необходимых" сферах жизни такие документы никогда не должны появляться. Пресс-секретарь премьер-министра, когда его попросили пояснить, какие магазины будут считаться "жизненно необходимыми", не привел конкретных примеров", - говорится в статье. "Сертификаты не понадобятся, когда в понедельник откроется розничная торговля товарами не первой необходимости, хотя правила социального дистанцирования останутся в силе", - поясняет газета. "Однако на вопрос, могут ли на более позднем этапе потребоваться сертификаты для магазинов одежды, представитель правительства заявил: "Мы изучаем, как сертификаты ковидного статуса могут сыграть важную роль как внутри страны, так и на международном уровне. Мы представим более подробную информацию о них и о том, как они могут работать, в свое время". (...) Пол Скалли, министр по делам малого бизнеса, заявил Times Radio, что в этом вопросе "есть о чем поговорить" относительно этических и практических аспектов сертификатов ковидного статуса. Он пояснил, что сертификаты не потребуются, когда пабы откроются на следующей неделе, и 17 мая, когда дальнейшие правила будут смягчены. (...) "Упоминаемые в сертификате доза вакцины против коронавируса, недавний отрицательный тест или наличие антител после перенесенной болезни, вероятно, будут считаться достаточными для того, чтобы человек мог войти туда, где они требуются", - сообщает газета. (...) "Джонатан Эшворт, теневой министр здравоохранения, заявил Times Radio: "Нам определенно будет нужно изучить детали предлагаемого законодательства, но я не уверен, что просить кого-то предъявить вакцинный паспорт, цифровое удостоверение личности на телефоне, для того, чтобы войти в магазин Next или H&M в торговом центре Highcross в Лестере - я не думаю, что это справедливо. Это удостоверение личности, это дискриминация". "Более 40 парламентариев-консерваторов выступают против вакцинных паспортов, что повышает вероятность того, что союз с лейбористами и другими оппозиционными партиями может превысить правительственное большинство, - констатирует издание. - Хотя правительство настаивает на том, что финальные предложения будут рассматриваться парламентом, неясно, потребуется ли особое законодательство и, следовательно, какую форму примет голосование". Марк Харпер, председатель скептически относящейся к локдауну Covid Recovery Group, заявил: "(...) Сертификаты ковидного статуса приведут к двухуровневой Великобритании, и эти вопросы требуют тщательного и внимательного обсуждения". (...) "У правительства до сих пор нет конкретных планов по вакцинным паспортам, или сертификатам ковидного статуса, как их именует теперь Уайтхолл. Но направление движения понятно. В международном масштабе эти документы, похоже, на какое-то время станут характерной чертой туризма. Внутри страны правительство считает, что они могут помочь в массовых мероприятиях, например, при посещении театров, ночных клубов, фестивалей и спортивных мероприятий, - пишет газета. - Хотя они не будут использоваться в пабах, когда те откроют свои уличные площадки на следующей неделе и внутренние помещения в мае, они вполне могут быть применяться там как способ отменить правила социального дистанцирования позже в этом году. Заведениям будет предложен выбор, использовать ли сертификаты, чтобы иметь больше клиентов и, следовательно, больший доход (...)". (...) "Над схемами сертификации работало много частных фирм задолго до того, как министры склонились к этой идее. Но, похоже, правительство отдает предпочтение идее найти способ использовать действующее приложение британской системы здравоохранения и генерировать сертификат иммунитета. (...) Речь идет о приложении, которое некоторые жители в Англии используют для записи на прием к терапевту", - поясняет The Times. - (...) Технологическое подразделение службы здравоохранения уже рассматривает варианты того, как эта схема будет работать, и правительство заявляет, что для тех, у кого нет смартфонов, будет бумажная альтернатива". (...) "Многим молодым людям все еще не предложили сделать первую дозу, и в некоторых случаях это может произойти не раньше июля. Также есть люди, которым не порекомендовали вакцинироваться по состоянию здоровья. По этой причине в сертификатах в качестве эквивалентов будут рассматриваться как доза вакцины, так и недавний отрицательный тест или положительный тест на антитела после перенесенного заболевания. Если говорить о тех, кто отказывается как вакцинироваться, так и делать тест, то, по словам министров, будет составлен список "жизненно необходимых" услуг, где никогда не будет разрешено требовать сертификат, и этот список будет включать общественный транспорт, медицинские клиники общей практики и супермаркеты". (...) "Согласно замыслу правительства, первая доза вакцины будет предложена всем взрослым до конца июля. Если коэффициент вакцинирования останется очень высоким, а сертификаты не будут введены до середины июня, то могут возникнуть вопросы о том, в чем смысл внутренней схемы сертификатов, - полагает газета. - Один из ответов заключается в том, что даже при относительно небольшой невакцинированной популяции сохраняется риск прогрессирования нового вакцинорезистентного варианта, особенно в связи с тем, что влияние вакцин на передачу вируса еще не совсем ясно. Противники сертификатов скажут, что если возникнет новая серьезная вспышка, в любом случае, вероятно, будет введен новый локдаун, независимо от политики входа в пабы". (...) "Некоторые работодатели (...) уже реализуют планы, требующие от всех своих работников пройти вакцинацию. Действия, требующие вакцинации уже работающих сотрудников, могут привести к судебным разбирательствам, в то время как некоторые работодатели просто впишут требование о вакцинации в контракты для новых сотрудников. Сообщается, что правительство в любом случае рассматривает возможность введения обязательной вакцинации для среднего медицинского персонала и некоторых медицинских работников", - подчеркивается в статье. Источник: The Times