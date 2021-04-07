Развертыванием войск Путин хочет продемонстрировать не только свою силу

"Россия стягивает войска к российско-украинской границе. Сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в атаках. То, что выглядит, как провокация, может стать началом нового российского вторжения. При определенных обстоятельствах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Дмитрий Песков часто считает себя неосведомленным: пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов по важнейшим темам дня, любит отправлять их в другие государственные ведомства или кратко дает понять, что у Кремль не обладает информацией. Но для того, что происходило в последние недели на российско-украинской границе, пресс-секретарь Путина нашел четкие слова: "Российская армия, - заявил Песков в понедельник, - передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным". Это, по его словам, не должно вызывать "ни малейшей обеспокоенности, потому что Россия "не представляет угрозу ни для одной страны мира", в том числе и для Украины", - передает журналист Павел Локшин.

"Правда, в украинской столице Киеве считают иначе и отчетливо помнят о российском вторжении семилетней давности, которое унесло жизни как минимум 14 тыс. человек и превратило в беженцев еще 1,7 млн человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую эскалацию крупнейшей за многие годы", - говорится в статье.

"Россия может нарушить статус-кво Минских соглашений, пишет британский политолог Джеймс Шерр из Института внешней политики Эстонии, ведь он постепенно стал раздражать Москву. Позицию Москвы, заключающуюся в том, чтобы с помощью марионеточных правительств в Донбассе оказывать влияние на украинскую политику и заранее сделать невозможным вступление страны в НАТО, не хотят принимать ни Киев, ни его западные партнеры".

"Недовольство Москвы не в последнюю очередь обусловлено и внутренней политикой Украины. Президент Владимир Зеленский, два года назад сменивший на посту президента критически относившегося к России Петра Порошенко, вопреки ожиданиям России, не стал слабым и дружественным по отношению к Москве главой государства. Наоборот, за примирительной риторикой Зеленского, как минимум, в этом году, последовало новое внешнеполитическое самосознание, движимое падающим рейтингом", - отмечает автор статьи.

"Самопровозглашенный миротворец, желавший объединить несущий отпечаток России восток с украиноговорящим западом, теперь занимает позицию своего предшественника: недавно Зеленский неожиданно открыто предпринял меры против посредников Путина и представителей его интересов в стране", - пишет издание, напоминая о блокировке счетов олигарха и "личного друга Путина" Виктора Медведчука и запрете пророссийских телеканалов его соратника.

"Москва интерпретировала это как переоценку Киевом своих возможностей, на которую его вдохновила новая администрация Джо Байдена в Вашингтоне (...)".

"Но что же задумал Путин? Хочет ли шеф Кремля, демонстрируя свою силу, оказать давление на Зеленского, чтобы сделать его сговорчивым? Если план таков, то пока, он, кажется, не сработал. Во вторник в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины назвал альянс "единственным путем к окончанию войны на Донбассе" и призвал союз продвигать вступление в него его страны. По словам Зеленского, начало процесса вступления Украины в НАТО станет "настоящим сигналом" для России".

"Это подпитывает в Москве надежду на то, что Зеленского можно спровоцировать на атаку в Донбассе - чтобы Москва в свою очередь могла нанести ответный удар. Например, чтобы под предлогом защиты российских граждан аннексировать "народные республики" или как минимум разместить там российские "миротворческие силы". За последние годы уже более 400 тыс. жителей сепаратистских территорий получили от Москвы российское гражданство".

"Американского военного эксперта Майкла Кофмана из Центра военно-морского анализа беспокоит прежде всего концентрация войск в Крыму. Хотя он не думает, что предстоит непосредственное вторжение, он сомневается, что речь может идти лишь о демонстрации силы. С точки зрения политолога Шерра, наиболее вероятным сценарием является ограниченная эскалация с целью размещения в Донбассе российских "миротворческих сил". Так Москва могла бы придать конфликту новый формат и, как и прежде, остаться дестабилизирующим фактором в украинской политике", - заключает Die Welt.