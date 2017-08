7 августа 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Россия отправляет журналиста-гея обратно в ад "С июля 2011 года Худоберди Нурматов, бежавший из Центральной Азии в Россию, живет в страхе того, что однажды его вынудят вернуться в ад, через который он прошел в прошлой жизни, - узбекскую тюрьму", - сообщает Анна Немцова в The Daily Beast. "Примерно год назад Нурматов (сейчас - 30-летний репортер российской "Новой газеты", ведущего издания в жанре журналистских расследований) написал под псевдонимом Али Феруз истории узбеков, которые добиваются политического убежища, оказавшись в ситуации, похожей на его собственную. Они бежали от пыток, через которые прошли в родном Узбекистане, и надеялись получить политическое убежище в России. Но потом их похитили и заключили под стражу узбекские спецслужбы. Таких случаев было несколько десятков", - говорится в статье. Репортер "Новой газеты", активист ЛГБТ-движения Елена Костюченко рассказывает об аресте Нурматова, произошедшем в прошлый вторник, и сообщает, что суд постановил экстрадировать журналиста в Узбекистан. "Наш коллега официально обратился за убежищем, его высылка была бы нарушением российской Конституции, - заявил репортер "Новой газеты" Никита Гирин. - ЛГБТ в Узбекистане подвергаются ужасным преследованиям, там однополая любовь запрещена законом, тогда как в России, несмотря на гомофобию, гомосексуалы живут свободно и гораздо счастливее, чем в Узбекистане". "В 2008 году Служба национальной безопасности Узбекистана задержала его в городе Яйпан, а затем переслала в тюрьму города Коканда в Ферганской долине, где, по данным "Новой газеты", его стали вербовать во время допросов: втыкали ему иглы под ногти, таскали его за волосы по полу, угрожали изнасиловать его жену, - говорится в статье. - Такое обращение - более или менее стандартная операционная процедура в Узбекистане, где, согласно отчету Комитета ООН против пыток, такие методы применяются "систематически" и "безнаказанно", а также "поощряются" правоохранительными органами". Нурматов согласился шпионить на своих друзей, но вскоре после освобождения бежал через Киргизию в Казахстан, откуда сообщил о своей истории в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Затем Нурматов совершил каминг-аут, развелся с женой, переехал в Москву и начал работать на правозащитные организации. "По иронии судьбы, тот факт, что Нурматова сажали в тюрьму и пытали, чтобы вынудить его шпионить за исламистами, не помог ему получить убежище", - сообщает журналистка. "Если бы только он с самого начала попросил у УВКБ защиты как ЛГБТ-активист, он бы уже рыбачил в Калифорнии", - сказала председательница комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "В этой истории ясно одно: Россия нарушает закон. Выгонять [или пытаться выгнать] парня, который попросил убежища, в страну, где гомосексуалов преследуют, незаконно", - заявила также Ганнушкина. "Даже если он останется жить в России, нет гарантии, что [узбекские] спецслужбы его не похитят", - сообщила The Daily Beast Рэчел Денбер, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Источник: The Daily Beast