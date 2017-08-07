Если перекрыть один из этих "коридоров", может начаться голод

Британский аналитический центр Chatham House выявил 14 географических точек и объектов инфраструктуры, на которых держится мировая продовольственная безопасность, пишет журналист El Pais Карлос Лаорден. Исследователи предостерегают, что ни правительства, ни международные организации не уделяют должного внимания проблемам, которыми чреваты кризисы в этих точках.

Например, если перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, это может спровоцировать дефицит продовольствия в Северной Африке. Автор поясняет: через эти проливы "идет пятая часть мирового экспорта пшеницы" - партии, которые отгружаются из России, Украины и других стран Причерноморья и следуют в Северную Африку и на Ближний Восток. Альтернативных маршрутов или способов доставить пшеницу в регионы-получатели практически нет.

По данным издания, 60% калорий, потребляемых человечеством, приходятся на кукурузу, пшеницу и рис. Этими продуктами питаются 2,8 млрд человек. "Поэтому проблемы, которые могут ударить по основным узлам импорта и экспорта этих продуктов, создают серьезный риск для продовольственной безопасности многих стран", - пишет издание. "Это не столь заметные риски, о них думают недостаточно, чтобы подготовиться", - признает Абдольреза Аббасиан, главный экономист FAO (Организация ООН по вопросам безопасности и сельского хозяйства).

В докладе Chatham House говорится о климатических изменениях, которые могут вызвать неурожай на почве засухи или наводнений, а также спровоцировать сбои в поставках. Допустим, ураган помешает экспорту пшеницы из США, а наводнения в Бразилии воспрепятствуют доставке сои в порты.

"Есть также риск, что эти "бутылочные горлышки" будут перекрыты ввиду конфликтов, войн или столкновений", - пишет автор. Могут быть приняты политические решения об ограничении транзита или создании барьеров для экспорта.

"И, наконец, есть проблема слабости инфраструктуры и недофинансирования", - пишет автор, упоминая о проблемах с речным транспортом в США и уязвимости бразильских автомобильных дорог перед ливнями. Порты и дорожная инфраструктура нуждаются в модернизации и расширении.

"Суть в том, что поддержание бразильских шоссе или Суэцкого канала в хорошем состоянии не должны быть исключительной заботой Бразилии и Египта: это вопросы глобального значения", - заключает журналист. В докладе предложены конкретные меры: сделать запасы продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций, заключить политические соглашения, инвестировать в модернизацию инфраструктуры.

Издание отмечает, что Китай уже инвестирует в бразильские порты, идет также поиск альтернативных маршрутов.

Автор подчеркивает: только 4% импорта зерна и удобрений в Китай следуют через коридоры, у которых нет альтернативы. "Не стоит впадать в паникерство", - полагает Аббасиан, подчеркивая, что в докладе идет речь о потенциальных рисках и проблемах.

И все же издание отмечает: "Рост населения и изменения рациона означают, что все больше стран впадает в зависимость от импорта продовольствия".

Газета приводит список ключевых точек и объектов из доклада Chatham House. Среди них - Панамский и Суэцкий каналы, Босфор и Дарданеллы, Гибралтарский пролив, порты на берегах Черного моря и железные дороги Причерноморского региона.