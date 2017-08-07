Гольф - развлечение для слабаков

В то время как Дональд Трамп оттачивает мастерство игры в гольф в окружении роскоши в Нью-Джерси, Путин проводит досуг как истинный мачо - и предстает перед объективами фото- и телекамер раздетым по пояс с солидным уловом на фоне дикой природы, пишет редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В 2008 году Путин выстрелил снотворным в сибирского тигра и спас тем самым команду телевизионщиков. В 2010-м он обнимался с белым медведем, предварительно усмиренным седативными препаратами. Он находил на дне [Черного моря] античные амфоры, позировал с крупной щукой, а на свой 63-летний юбилей забил 7 хоккейных шайб", - перечисляет автор публикации Юлия Бэр.

"И это тот самый Путин, который ни во что не ставит права человека и демонстрирует жестокость по отношению к политическим оппонентам. Однако в свободное время он - настоящий Индиана Джонс. Поэтому и нынешний недолгий отпуск он провел не в каком-нибудь отеле или на ранчо, как это любили делать американские президенты. Не по душе ему и пешие прогулки, так полюбившиеся Ангеле Меркель. Все это для него недостаточно "круто", - уверена журналистка.

Конечно, рядом с Путиным и в отпуске всегда оказывается фотограф. Теперь за перемещениями президента следил и квадрокоптер: "российские телеканалы должны были получить наилучшие кадры президентского героизма. Как и западные СМИ: и тут сложно сказать, кто ждал их с большим нетерпением", - иронизирует журналистка.