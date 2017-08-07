Почему американские санкции против России создадут тупик по Украине

Американский президент Дональд Трамп с неохотой согласился 2 августа утвердить новый законопроект, который вводит против России широкомасштабные санкции, пишет в американском журнале Forbes Эмили Феррис, младший аналитик в международной консалтинговой фирме Control Risks. По мнению автора, "вместо того, чтобы принудить Россию к политическим переменам, куда более вероятно, что это меры укрепят мнение России, что любое сотрудничество с Западом будет демонстрацией слабости. Это имеет серьезные и далеко идущие последствия для способности Запада ограничить российские внешние вмешательства за рубежом, особенно на востоке Украины".

"Новый законопроект, - пишет Феррис, - нацелен на то, чтобы принудить Россию к соблюдению Минского мирного соглашения - включая вывод ее сил с востока Украины, контролируемого повстанцами, и возврат контроля над границами Украине. Дополнительные санкции, многие из которых напрямую не связаны с Украиной, вероятно, возымеют противоположный эффект и сделают гораздо более сложным для Запада оказание дальнейшего давления на Россию".

"Учитывая это, - продолжает автор, - новости о санкционном законопроекте были приняты на Украине прохладно. В то время как президент Петр Порошенко публично приветствовал новости, многие вещательные компании обдумывали возможность того, что Россия может воспользоваться эскалацией украинского конфликта, чтобы отомстить США".

"Однако более вероятный сценарий состоит в том, что, за исключением отдельных всплесков насилия, новые санкции обеспечат длительную заморозку конфликта без прогресса по дипломатическому решению в обозримом будущем", - считает аналитик.

"На "большой двадцатке" в июле казалось, что Трамп и Путин имели возможность развить позитивные личные отношения, но если эти санкции что-то показывают, так это то, что ни Трамп, ни Путин не принимают решения единолично - построение хороших отношений теперь весьма маловероятно, - отмечает автор. - Поддержка законопроекта со стороны республиканцев была почти единодушной, и Путину, несмотря на его относительно теплые отношения с Трампом, придется пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию".

В завершение эксперт отмечает, что "дополнительные требования по соблюдению санкций для бизнеса и атмосфера повышенной политической неопределенности значительно усложнят ведение бизнеса в России или в сотрудничестве с ней".