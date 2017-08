7 августа 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Чеченский лидер выстраивает культ личности с помощью спорта "Чеченский сильный правитель Рамзан Кадыров использовал все возможности для презентации своей новой футбольной команды: доставил на блестящую церемонию самолетом полдюжины российских поп-звезд, светскую львицу - дочь пресс-секретаря Владимира Путина, а также Рональдиньо - футболиста, который выиграл чемпионат мира, а ныне ушел на покой", - пишет в Financial Times журналист Макс Седдон. "Но настоящей звездой вечера был отец Кадырова Ахмат, бывший полевой командир, расставшийся с жизнью более 10 лет назад, - человек, в честь которого теперь называется команда", - пишет автор. Появление футбольного клуба "Ахмат" - очередная "попытка Кадырова создать культ личности вокруг фигуры своего отца в этом истерзанном войной мусульманском регионе на Северном Кавказе", говорится в статье. "При власти Кадырова Чечня стала олицетворением худших в путинской России нарушений прав человека", - утверждает издание. "Кадыров отрицает обвинения в пытках и внесудебных убийствах", - напоминает автор. "Теперь, отсылая к фигуре своего отца - бывшего инсургента, который заручился абсолютной поддержкой Кремля, перейдя на сторону России во время сепаратистской войны, - Кадыров надеется укрепить свою легитимность в республике. Большинство тех, кто одно время был их союзниками в движении за независимость Чечни, были позднее убиты, что позволило Кадырову изобразить своего отца как доминирующую фигуру в Чечне в тот период. Однако в остальной России Ахмата Кадырова лучше всего помнят в связи с тем, что до перехода в другой лагерь он призывал чеченцев убивать как можно больше русских", - говорится в статье. Седдон отмечает, что огромный портрет Ахмата Кадырова "маячит над Грозным", в Чечне его имя носят и самая большая мечеть, и улицы в маленьких селах. Автор сообщает: "Корреспонденты Financial Times посетили Грозный в составе группы иностранных журналистов, приглашенных взять интервью у Кадырова, который не появился. В час, на который первоначально было назначено интервью, мускулистый бородатый Кадыров разместил в "Инстаграме" (где он делает большую часть своих публичных заявлений) видеозапись, на которой он выжимает 50-килограммовую гантель 50 раз за 40 секунд". "Спорт - неотъемлемая часть попыток Кадырова выстроить культ личности своего отца. Кадыров - почетный президент футбольной команды и присутствует почти на всех домашних матчах российской Премьер-лиги, в которой "Терек" [ныне "Ахмат." - Прим. ред.] в прошлом сезоне занял пятое место", - говорится в статье. Издание сообщает, что два родственника Рамзана Кадырова играют за "Ахмат", а сам он был капитаном команды в матчах против сборных с участием бывших бразильских звезд футбола и великого аргентинского игрока Диего Марадоны. "Дурная слава Кадырова оказалась недостаточным фактором, чтобы оттолкнуть Рональдиньо, который присоединился к таким голливудским актерам, как Стивен Сигал и Хилари Суонк, в пантеоне знаменитостей, которые пользовались гостеприимством этого властного правителя", - пишет издание. Правительство Чечни утверждает, что Рональдиньо участвовал бесплатно. "Руководство футбольного клуба "Ахмат" надеется, что теперь клуб достигнет новых высот", - пишет издание. Магомед Хадисов, замдиректора "Ахмат-Арены", надеется, что команды, которые приедут в Россию на ЧМ, выберут Грозный в качестве базы для тренировок, сообщает автор. "Всякий хочет что-то оставить после себя своим потомкам, - говорит Хадисов. - Это наследие, которое Рамзан по-настоящему старается упрочить". Источник: Financial Times