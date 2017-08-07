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7 августа 2017 г.
7 августа 2017 г.

Редакция | The Guardian

Взгляд The Guardian на санкции: необходимый инструмент

"На прошлой неделе Дональд Трамп неохотно подписал законопроект о российских санкциях, который назвал "бракованным", - напоминает редакция The Guardian. - У президента есть свои причины тревожиться о собственных предполагаемых связях с Москвой. Однако сами санкции достаточно широки, чтобы суметь нанести убытки в размере миллиардов долларов российским нефтяным и газовым проектам. Данный эпизод достоин внимания во многих отношениях, но он напоминает также о том, что санкции - центральный элемент современных правил ведения игры с позиции силы".

"В связи с тем, что Трамп занял пост президента, использовать санкции стало труднее, а не проще. Он очерняет многосторонний подход и мало заботится о правах человека. Он привел к уменьшению "мягкой силы", которая помогает построить консенсус. Его сердитые беспорядочные твиты складываются в неоправданные оскорбления, а не политику. Недавнее единогласное наложение санкций на Северную Корею Советом Безопасности ООН - редкий триумф дипломатии над Twitter. Для санкций необходим надежный подход с достижимыми целями. Однако в руках Трампа они затупляются политическими проблемами, которые он сам же создает. Обратите внимание, как он колеблется, снимать ли торговое эмбарго с Судана из-за разногласий и недостатка персонала. Санкции, все прочнее утверждающиеся в роли бастиона международной системы, могут работать. Однако они не станут работать, если Белый дом будет парализован нерешительностью или если, оказавшись перед сложным выбором, он взбрыкнет, не посоветовавшись с остальными", - пишет издание.

Источник: The Guardian


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