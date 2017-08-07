Санкции - действенный инструмент, но не в руках Трампа

Новый американский закон о санкциях против России подписан, однако, как отмечают западные комментаторы, "использовать санкции стало труднее": "в руках Трампа они затупляются политическими проблемами, которые он сам же создает". Вместо того чтобы принудить Россию к политическим переменам, санкции лишь "создадут тупик по Украине", опасается Forbes. Дополнительную сумятицу в дискуссию вокруг антироссийских санкций вносят и немецкие политики, сетуют СМИ.

"На прошлой неделе Дональд Трамп неохотно подписал законопроект о российских санкциях, который назвал "бракованным", - напоминает редакция The Guardian. - У президента есть свои причины тревожиться о собственных предполагаемых связях с Москвой. Однако сами санкции достаточно широки, чтобы суметь нанести убытки в размере миллиардов долларов российским нефтяным и газовым проектам. Данный эпизод достоин внимания во многих отношениях, но он напоминает также о том, что санкции - центральный элемент современных правил ведения игры с позиции силы".

"В связи с тем, что Трамп занял пост президента, использовать санкции стало труднее, а не проще. Он очерняет многосторонний подход и мало заботится о правах человека. Он привел к уменьшению "мягкой силы", которая помогает построить консенсус. Его сердитые беспорядочные твиты складываются в неоправданные оскорбления, а не политику. (...) Для санкций необходим надежный подход с достижимыми целями. Однако в руках Трампа они затупляются политическими проблемами, которые он сам же создает. (...) Санкции, все прочнее утверждающиеся в роли бастиона международной системы, могут работать. Однако они не станут работать, если Белый дом будет парализован нерешительностью или если, оказавшись перед сложным выбором, он взбрыкнет, не посоветовавшись с остальными", - пишет издание.

О том, "почему американские санкции против России создадут тупик по Украине", пишет американский Forbes.

По мнению автора статьи Эмили Ферриса, младшего аналитика в международной консалтинговой фирме Control Risks, "вместо того, чтобы принудить Россию к политическим переменам, куда более вероятно, что это меры укрепят мнение России, что любое сотрудничество с Западом будет демонстрацией слабости. Это имеет серьезные и далеко идущие последствия для способности Запада ограничить российские внешние вмешательства за рубежом, особенно на востоке Украины".

"Новый законопроект, - пишет Феррис, - нацелен на то, чтобы принудить Россию к соблюдению Минского мирного соглашения - включая вывод ее сил с востока Украины, контролируемого повстанцами, и возврат контроля над границами Украине. Дополнительные санкции, многие из которых напрямую не связаны с Украиной, вероятно, возымеют противоположный эффект и сделают гораздо более сложным для Запада оказание дальнейшего давление на Россию".

"Учитывая это, - продолжает автор, - новости о санкционном законопроекте были приняты на Украине прохладно. В то время как президент Петр Порошенко публично приветствовал новости, многие вещательные компании обдумывали возможность того, что Россия может воспользоваться эскалацией украинского конфликта, чтобы отомстить США".

"Однако более вероятный сценарий состоит в том, что, за исключением отдельных всплесков насилия, новые санкции обеспечат длительную заморозку конфликта без прогресса по дипломатическому решению в обозримом будущем", - считает аналитик.

"Предвыборная риторика главы СвДП на руку Путину" - отмечает в заголовке немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Лидер СвДП Кристиан Линднер предложил считать аннексию Крыма "долгосрочным временным состоянием". Тем самым, считает обозреватель Даниэль Бресслер, он вносит дополнительную сумятицу в дискуссию вокруг антироссийских санкций и играет на руку российскому президенту.

"Перед аннексией Крыма и началом военного конфликта на востоке Украины Путин думал, что ему не стоит опасаться жесткого ответа Запада. (...) Шеф Кремля был не готов к тому единству позиций, которое продемонстрировали Евросоюз и Америка, вот уже три года настаивающие как на политических, так и на экономических санкциях против России. Российскому президенту остается лишь надеяться на то, что это единство разрушится, а санкции утратят свою базу из-за снижающейся поддержки среди населения. И эти надежды не лишены оснований", - считает автор статьи.

"Многообещающим началом, с позиции Путина, стали европейско-американские разногласия относительно расширенного пакета антироссийских санкций, принятого Конгрессом США", - пишет журналист. Европейцы опасаются, что истинной целью американцев является реализация собственных экономических интересов в сфере поставок сжиженного газа. При этом, указывает Бресслер, "было бы абсурдно, если бы новый закон ослабил позиции Запада в отношении Москвы в целом".

Более привлекательным для Москвы выглядел бы вариант, предусматривающий "смягчение санкций без серьезных шагов со стороны России". "По неосторожности или намеренно такие находящиеся в состоянии предвыборной борьбы политики, как Линднер, дуют в дуду Путина, усиливая ощущение того, что выход из тупика предусматривает и усилия со стороны Запада. (...) Они в какой-то степени подтверждают мысль о том, что Запад либо виновен, либо причастен к кризису на Украине. Это меняет местами причину и следствие", - уверен журналист.

"Санкции - всего лишь умеренная реакция на агрессию России против соседней страны, призванная служить для защиты украинского суверенитета. Кроме того, они должны демонстрировать, что нарушение границ в Европе не останется без последствий. Будущее Европы зависит от этого терпеливо повторяемого послания", - резюмирует автор материала.