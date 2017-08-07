"Разочарованная" Карла дель Понте хочет выйти из независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии

Бывший прокурор Международного уголовного трибунала (TPI) Карла дель Понте обвиняет Совбез ООН в том, что тот "не хочет установить справедливость", говорится в редакционной статье Le Figaro.

Бывший прокурор и специалист по военным преступлениям Карла дель Понте в воскресенье объявила, что намерена выйти из независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, в состав которой она вошла в сентябре 2012 года. "Я разочарована, я сдаюсь! Я уже написала заявление об уходе по собственному желанию и отправлю его в ближайшие дни", - сказала она в интервью швейцарской газете Blick во время кинофестиваля в Локарно, в ее родном кантоне Тичино, передают журналисты.

"Я не могу больше находиться в комиссии, которая абсолютно ничего не делает", - поясняет Карла дель Понте, обвиняя членов Совбеза в том, что тот "не хочет установить справедливость". Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии, созданная в августе 2011 года Советом по правам человека через несколько месяцев после начала сирийского конфликта, неоднократно требовала, чтобы Совбез возбудил дело в Международном уголовном суде по сирийскому досье, однако Россия, союзница Дамаска, этому воспротивилась. Комиссия, возглавляемая бразильцем Паоло Пинейро, уже передавала множество докладов, но Дамаск никогда не давал ей разрешения приехать на место событий, пишет редакция.

"Вначале существовало добро и зло. Оппозиция стояла на стороне добра, правительство выступало в роли зла", - считает Карла дель Понте. Теперь "все стороны в Сирии стоят на стороне зла. Правительство Асада совершило ужасные преступления против человечности и применяет химическое оружие. А оппозиция теперь состоит лишь из экстремистов и террористов", - полагает она. "Поверьте мне, таких страшных преступлений, которые совершаются в Сирии, я не видела ни в Руанде, ни в бывшей Югославии", - говорит она.

Карла дель Понте известна своей откровенностью и импульсивностью, которые нередко вызывали неприязнь к ней, говорится в статье.

В своем коммюнике независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии указывает, что получила "в середине июня" предупреждение от Карлы дель Понте и отдает честь ее "вкладу" и ее "усилиям", однако считает, что "работа должна продолжаться", пишет редакция. "Мы считаем своим долгом настаивать на своем (...) ради несметного числа сирийцев, ставших жертвами тягчайших нарушений прав человека и международных преступлений, которые знакомы человечеству. Подобные усилия сейчас необходимы как никогда", - продолжает комиссия.