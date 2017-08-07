Глава МВД Франции о французских гражданах, вернувшихся из Сирии и Ирака: "У нас 217 взрослых и 54 несовершеннолетних"

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что 271 французский гражданин, имеющий отношение к джихаду в Сирии и Ираке, вернулся на территорию Франции. "Уровень террористической угрозы очень высок", - уточнил он.

Сколько французских джихадистов было убито в Ираке и Сирии и каково число "возвращенцев"? Этот вопрос был задан министру внутренних дел Жерару Колону. В своем интервью JDD хозяин здания на площади Бово подробно рассказал: "По убитым французам очень трудно подтвердить информацию. Что касается возвращений, у нас 217 взрослых и 54 несовершеннолетних". В середине 2016 года МВД оценивало число французских граждан, имеющих отношение к джихаду в Сирии и Ираке, в 1910 человек, из которых от 600 до 700 человек присутствовали в зоне боевых действий. За полтора года вернулись 217 взрослых, из них чуть более 20% женщины, а также 54 несовершеннолетних. "Многие французы, сражавшиеся на стороне ИГИЛ*, были убиты, - считает специалист по джихадизму Ромен Кайе. - Во всяком случае, это то, чего желала большая часть из них".

"Уровень террористической угрозы остается очень высоким", - напоминает министр внутренних дел. "Дважды удар был направлен на Елисейские поля, и наши спецслужбы сорвали семь попыток теракта с начала года. "Возвращенцы" систематически подвергаются юридическому рассмотрению со стороны прокурора при суде первой инстанции Парижа, и многие из них в настоящее время заключены под стражу", - утверждает Жерар Колон. Он упоминает о "других угрозах": "Это индивиды, которые могут быть управляемы на расстоянии из-за рубежа, в частности, "Аль-Каидой"*. Либо лица, не имеющие прямой связи с Сирией, но подвергнутые пропаганде, которая, к сожалению, ведется очень активно. Психологически неустойчивые люди, которые могут внезапно перейти к действиям..." По его подсчетам, число людей, внесенных в "картотеку ориентировки для предупреждения радикализации террористического характера", сегодня насчитывает 18,5 тысяч, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.