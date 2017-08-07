Пхеньян: ракеты и наказания

В отместку за ракетные испытания Северной Кореи ООН в субботу приняла резолюцию, способную заставить режим терять около одного миллиарда долларов в год. С помощью санкций, которые ООН принимала в последние десять лет, так и не удалось устрашить северокорейскую диктатуру, пишет журналист французской газеты Liberation Арно Вольрен.

В случае применения и соблюдения резолюции 2371, единогласно поддержанной в субботу одиннадцатью членами Совбеза ООН, она рискует нанести серьезный удар по кошельку Северной Кореи. Если верить некоторым дипломатам, принятые меры способны снизить на треть экспортную выручку режима Ким Чен Ына, оцениваемую в 3 млрд долларов в год (2,5 млрд евро), говорится в статье.

На бумаге арсенал санкций, призванный принудить Пхеньян к переговорам, довольно значителен. Новая резолюция запрещает импорт из Северной Кореи угля, железа, свинца, рыбы и морепродуктов, отмечает журналист.

Документ запрещает создание любых новых совместных предприятий между иностранцами и северокорейцами. А также исключает новые инвестиции в уже существующие предприятия. Два банка, два предприятия и девять граждан Северной Кореи включены в список компаний и лиц, чьи активы заморожены. Другой сектор, приносящий валюту, на который нацелена резолюция 2371, касается северокорейских рабочих за рубежом: их количество не может быть увеличено. Рабочие отправлялись в Юго-Восточную Азию, главным образом, в Китай и Россию, и приносили в государственную казну от 1,2 до 2,3 млрд долларов в год, продолжает журналист.

"Не станем обманывать друг друга, думая, что мы разрешили эту проблему (...). Северокорейская угроза от нас не ушла, она становится все более опасной", - заявила спецпредставитель США в ООН Никки Хейли. Как будет применена эта новая резолюция, добавленная к шести пакетам санкций, принятых начиная с 2006 года, когда Пхеньян стал совершать свои первые ядерные испытания? Шесть предыдущих раундов нисколько не помешали династии Кимов продвинуться вперед в своих баллистических и ядерных программах: они лишь ускорились и даже усовершенствовались после прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году, отмечает Вольрен.

"Невозможно будет разрешить этот конфликт одним лишь принятием санкций", - сказал новый постпред России при ООН Василий Небензя, присоединив свой голос к голосу Китая, который ратует за отказ США от размещения комплексов противоракетной обороны THAAD в Южной Корее и призывает к переговорам с Пхеньяном. Южная Корея продолжает протягивать руку Северной и не исключает прямого диалога с ней в ходе встречи глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходящей в Маниле до четверга, подытоживает автор статьи.