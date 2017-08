7 августа 2017 г. Эрик Шмитт | The New York Times Американские войска тренируются в Восточной Европе под отголоски холодной войны "Проведя более десяти лет в боях с исламскими повстанцами в Ираке и Афганистане, армия США силится вновь обрести умения эры холодной войны, чтобы противостоять потенциальным угрозам со стороны России здесь, в Восточной Европе - на территории, которую ранее защищала Советская армия", - передает корреспондент американской газеты The New York Times Эрик Шмитт с учебного полигона "Ново-Село" в Болгарии. "Приспособления к новым угрозам широкомасштабны, - рассказывает автор. - Сотни боевых танков цвета пустынного загара и боевых бронированных машин должны быть перекрашены в темно-зеленый, чтобы слиться с европейской местностью. Солдаты, привыкшие действовать с обширных безопасных баз в Ираке и Афганистане, теперь должны практиковаться в использовании камуфляжной сетки для маскировки их позиций и рассеивании на меньшие группы, чтобы избежать изощренных наблюдательных дронов, которые могут направлять атаки при помощи ракет или реактивных снарядов против личного состава или командных постов". "Десятидневные учения в прошлом месяце, в которые были вовлечены 25 тыс. американских и союзных военнослужащих и которые распространились по трем бывшим странам Варшавского договора - Венгрии, Румынии и Болгарии - позволили увидеть, как поколение старших командиров армии отрабатывает усовершенствованные тактики и стратегии, некогда использовавшиеся для противостояния советским войскам, - говорится в статье. - Командиры обучают более молодые силы, которые главным образом столкнулись с находящимися в тени террористическими врагами на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии после атак 11 сентября 2011 года". Как сообщает журналист, генерал-лейтенант Фредерик Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе, исключил перспективу войны между Западом и Россией. Однако он сказал, что Путин, вероятно, продолжит поддерживать усилия по сохранению западных армий и правительств в неустойчивом положении. "Он никуда не денется долгое время, - цитирует автор Ходжеса, который в следующем месяце уходит в отставку после 37-летней карьеры в армии. - Он устойчив к государственным переворотам". Тренировочные центры американской армии "в Калифорнии, Луизиане и Германии теперь включают больше сценариев, которые воспроизводят российские силы, хотя планировщики сценариев и там, и тут внимательны к присвоению силам противника вымышленных имен, чтобы избежать еще большего дипломатического раздражения между Вашингтоном и Москвой", отмечает газета. Журналист передает, что в рамках местных учений стоимостью 40 млн долларов под названием Saber Guardian - самых крупных в Европе в этом году - более 1000 военнослужащих и сотни транспортных средств проехали примерно 1200 миль по Европе. "Для восточноевропейских армий, многие из которых до сих пор используют снаряжение, изготовленное в России, эти учения с американскими и западноевропейскими силами улучшают координацию и доверие - и являются конкретными гарантиями того, что союзники их поддерживают", - пишет Шмитт. "Мы получили своего рода уверенность, что мы не одни здесь, на восточном фланге НАТО", - приводит автор слова бригадного генерала Тео Тоадера, офицера румынских ВВС, который руководил частью учений своей страны с обширной воздушной базы недалеко от Констанцы, на Черном море. "Тем не менее, произошло несколько столкновений, но эти учения предназначены для их выявления, - сообщает корреспондент. - Генерал Ходжес, например, не один раз плевался от неудовлетворенности в связи с некоторыми задержками, с которыми его силы столкнулись на континенте". "Нам нужно больше свободы передвижения", - передает автор слова командующего сухопутными войсками США в Европе. Источник: The New York Times