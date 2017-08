7 августа 2017 г. Гардинер Харрис | The New York Times Дипломаты пробили лед в переговорах с Северной Кореей о ее оружейной программе "Прошедшая в Юго-Восточной Азии дипломатическая встреча тихо превратилась в первую за последние восемь лет сессию многосторонних переговоров о ядерной программе Северной Кореи. Произошло то, что случается редко: главный дипломат Пхеньяна провел раунд со своими коллегами из Китая, Южной Кореи и России, - сообщает Гардинер Харрис в The New York Times. - Только дипломаты из США и Японии, из всех участников так называемых шестисторонних переговоров о северокорейских ядерных амбициях, закончившихся провалом в 2009 году, не встретились на этой неделе с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Однако Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, оставил дверь открытой для переговоров, сказав на пресс-конференции в понедельник, что не устанавливает никаких конкретных предварительных условий для переговоров с Пхеньяном". "Ну, лучший сигнал о готовности к переговорам, который может подать нам Северная Корея, - это прекращение этих запусков ракет", - сказал Тиллерсон. "Но когда его спросили, как долго должна продлиться такая пауза, прежде чем могут начаться переговоры, Тиллерсон ушел от ответа", - отмечает журналист. "Мы узнаем, когда увидим, - сказал Тиллерсон. - Мы не будем назначать конкретное число дней или недель. Речь, на самом деле, о духе этих переговоров". "В субботу Совет Безопасности ООН наложил самые жесткие на данный момент санкции на Северную Корею. Эта мера может обойтись стране в 1 млрд долларов в год, то есть примерно треть ее заграничных заработков, - говорится в статье. - Несмотря на все встречи с участием Ли, прошедшие в Маниле в воскресенье и понедельник, никто из дипломатов, собравшихся в филиппинской столице, даже не намекнул, что Северная Корея поколебалась в отношении своего упрямого стремления к способности отправить межконтинентальную баллистическую ракету в Соединенные Штаты". "В частности, Ли сказал своей южнокорейской коллеге Кан Гён Хва, что южнокорейское предложение о налаживании связей "недостаточно искренне", по словам южнокорейского новостного агентства Рёнхап, как сообщает Reuters", - передает Харрис. По словам Тиллерсона, наложенные на Северную Корею санкции посылают важные сигналы Китаю и России. "Думаю, мир также демонстрирует Китаю и России свои ожидания, что все будут делать все возможное, чтобы помочь Северной Корее осознать реальность будущего, а также привести ее к столу переговоров", - сказал госсекретарь США. Источник: The New York Times