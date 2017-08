7 августа 2017 г. Оливер Муди | The Times Забудьте о восьмичасовом сне: вам нужен "суперсон" Представьте себе фармацевтическую компанию, которая разработала лекарство, с которым другие лекарства не понадобятся, пишет The Times. "Оно защитит вас от самых разнообразных болезней, начиная от старческого слабоумия и диабета и заканчивая разными видами рака. Оно отдалит вашу смерть на 80 лет. Оно улучшит память, творческие способности и улучшит внимание. Оно поможет вам сбросить вес. И все, что для этого требуют производители, - это провести треть жизни в полной и безоговорочной зависимости от их продукта", - повествует автор статьи Оливер Муди. Такова тирания сна. Все животные на планете пребывают в зависимости от его тонизирующего воздействия. Ученые доказали, что, если держать крыс без сна, они погибнут через четыре недели, прожив лишь двадцатую часть от своей нормальной продолжительности жизни. И вот один из видов начал беспрецедентный массовый эксперимент, бросив вызов этому естественному и древнейшему инстинкту. Люди будоражат себя с утра химическими стимуляторами и шумовыми устройствами и долго не ложатся спать после заката, пользуясь искусственным светом и другими приборами. Приверженцы традиции считают, что это катастрофа и что от этого мы только больше устаем. Но что, если это не так? Что, если мы можем бороться с нашей зависимостью от сна и довольствоваться шестью часами отдыха и даже меньше? "Мы отоспимся в могиле", - сказал однажды Бенджамин Франклин. С этим склонен согласиться Джим Хорн. В его книге "Бессонница", которую он опубликован в октябре прошлого года, ученые из Университета Лафборо, которые занимаются вопросами сна, утверждают, что современная одержимость идеей проводить восемь часов в сутки в состоянии неподвижности ошибочна. Важно не сколько мы спим, а насколько хорошо и эффективно мы это делаем, уверяет автор книги. Пришло время отнестись к отдыху столь же экономно, как мы относимся ко всем видам своей деятельности в XXI веке. "Судить о сне по его продолжительности - это все равно что судить о тарелке еды по общему числу калорий в ней, а не по составу жиров, белков и углеводов, - утверждает профессор Хорн. - Нам не надо наверстывать то количество сна, которое мы потеряли, важнее всего качество сна". Сотни ученых и дилетантов по всему миру продумывают способы, как оптимизировать это качество и свести к минимуму время, проводимое в постели. Некоторые из этих способов, как, например, попытка американских военных создать солдат, способных воевать неделю без сна, оказались нереалистичными. Другие какое-то время работают, но за них приходится платить биологическую цену. Тем не менее, некоторые из них могут дать нам эффект восьмичасового сна за четыре-пять часов. Два года назад Филлис Зи, профессор неврологии Северо-Западного университета в Чикаго, пригласила 13 человек в возрасте от 60 до 84 лет в свою лабораторию сна на две ночи подряд. Оба вечера испытуемые просматривали 88 пар связанных между собой слов (таких, как "энергия/нефть"), а затем пытались восстановить в памяти как можно больше. Затем они надевали наушники и ложились спать. В одну из двух ночей через наушники транслировались звуки, лишенные смысла. Этот "розовый шум" похож на "белый шум", но с более низкими частотами. Это напоминает приглушенный звук старомодного локомотива, проносящегося мимо спящего под шум дождя, или шепот волн на каменистом пляже. "Звук приятен, он похож на шум воды, - утверждает профессор Зи. - Он достаточно различим, чтобы мозг зафиксировал его, но при этом не мешает спать". Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Human Neuroscience в марте, были ошеломляющими. На следующее утро после ночи с "розовым шумом" память испытуемых работала в три раза лучше прежнего. Медленноволновая активность той фазы сна, на которой организм вырабатывает гормоны роста, а мозг накапливает энергию и консолидирует проводящие пути нервной системы, заметно усилилась. Как отмечается в статье, "это и был, грубо говоря, суперсон". Источник: The Times