7 августа 2017 г. Гай Тейлор | The Washington Times После американского опыта немцы готовятся к проделкам России и фальшивым новостям перед выборами Немецкие разведслужбы готовятся к встрече с волной кибератак, утечками неприятной информации и распространением фальшивых новостей в соцсетях в рамках ожидаемой российской кампании, направленной на то, чтобы посеять политический разлад перед федеральными выборами в Германии в следующем месяце, пишет The Washington Times. Контрразведка "утверждает, что Москва хотела бы, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступающая за антироссийские санкции, потерпела поражение на выборах в сентябре, но так как такой исход маловероятен, Кремль может готовить выходки, направленные на ослабление общественной "веры в демократию", отмечает автор статьи Гай Тейлор. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер напомнил о российском влиянии на недавние американские и французские выборы, предупредив, что "нельзя исключать того, что аналогичные покушения на выборы будут и в Германии". "Но некоторые, особенно в Восточной Германии, где президент России Владимир Путин когда-то оттачивал свои навыки сотрудника КГБ, почти не сомневаются в том, что подрывная кампания Кремля уже ведется и что ее цель будет даже более масштабной, чем готова признать немецкая разведка", - продолжает автор. В Германии 3 млн русскоязычных, и, как полагает Дмитрий Гайдель, представитель местного муниципалитета в районе Марцан-Хеллерсдорф в Восточном Берлине, где проживает много русских немцев, цель Москвы состоит в том, чтобы взбудоражить их и привлечь международное внимание к их присутствию. "Всколыхнуть русских немцев - это в интересах российского правительства", - сказал Гайдель газете The Washington Times во время недавнего посещения района, где, по его словам, самым вопиющим примером "фальшивых новостей" стало продвижение "государственными пропагандистскими СМИ" так называемого "дела Лизы" в январе 2016 года. "Дело Лизы" началось, когда спутниковый телеканал RT, веб-сайт Sputnik International и различные русскоязычные социальные СМИ внезапно стали выпускать новости со скандальными заголовками о предполагаемом похищении и изнасиловании тремя арабами 13-летней девочки российского происхождения, проживающей в районе Марцан-Хеллерсдорф. "История была выдуманной, - утверждает автор. - Но немецкая полиция потратила более недели на то, чтобы установить, что девочка была у знакомого в ту ночь. К моменту, когда об этом стало известно, сотни немцев российского происхождения вышли на демонстрации в городах по всей Германии". Митинги начались в момент, когда страна была занята региональными избирательными кампаниями, в которых уже доминировали разгоряченные дебаты по поводу предыдущего решения правительства Меркель принять более миллиона беженцев из Сирии и других ближневосточных зон военных действий. Аналитики называют "дело Лизы" тревожным сигналом по поводу потенциальных последствий российского вмешательства. Цель, похоже, состояла в том, чтобы "показать, что здесь, в Берлине есть русские", - сказал Гайдель, добавив, что "для Путина было бы большим удовольствием, если бы он мог намекнуть Меркель, что, если она не проявит осторожность, 100 тысяч русских могут выйти на улицы". Анализ "Дела Лизы", проведенный НАТО в прошлом году, фокусировался на роли СМИ, принадлежащих российскому правительству, в классических операциях по "дезинформации", направленных на то, чтобы причинить ущерб Меркель. "Российские зарубежные СМИ сотрудничают с журналистами, критикующими систему, псевдоэкспертами и сомнительными СМИ", - говорится в аналитической записке. Кремль решительно отвергает любые подрывные действия, и руководство RT называет заявления о своих операциях в Германии нонсенсом. "Обвинения выдвигались безо всяких доказательств, без единого примера "фальшивых новостей", которые якобы распространяет RT", - сказала The Washington Times Анна Белкина, директор RT по маркетингу и стратегическому развитию. "Причина этому проста - их нет, - сказала она. - Ведущие СМИ принимают эти обвинения со стороны французских и немецких общественных фигур за чистую монету, не ставя их под сомнения и не утруждая себя хотя бы базовой проверкой фактов". "Те люди, которые обвиняют RT в распространении фальшивых новостей, сами распространяют фальшивые новости о RT и России", - добавила она. Немецкая служба контрразведки (BfV - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ) пытается привлечь внимание к поддерживаемой Кремлем кампании по распространению "фальшивых новостей". Но основные предупреждения ведомства базируются на угрозе кибератак из России. Ведомство утверждает, что хакерская группа, которая пользуется поддержкой России, взломала компьютерные системы в немецком парламенте в 2015 году и сделала своей мишенью партию Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) в мае 2016 года. В докладе BfV, сделанном в прошлом месяце, говорится, что немецкие политики, на которых направлены действия хакеров по взлому "конфиденциальных электронных писем и других щекотливых данных, должны понимать, что взрывоопасная или компрометирующая информация может быть опубликована" перед выборами 24 сентября, на которых Меркель будет претендовать на четвертый срок. "Если бы Меркель проиграла на предстоящих выборах, Путин мог бы открыть в Кремле бутылку шампанского, потому что он, возможно, думает, что санкции ЕС против России будет проще отменить, если не будет Меркель", - сказал Юрген Хардт, парламентарий из партии ХДС. Хардт отметил в интервью, что не видит структурированной "кампании по подрыву наших выборов", речь идет скорее "о кампании по дезинформации, призванной убедить людей, что немецкое правительство не так хорошо и сильно, как они считают". Источник: The Washington Times