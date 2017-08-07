Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 августа 2017 г.
7 августа 2017 г.

Сабине Менкенс | Die Welt

Замглавы Европарламента: "О сочувствии политике Путина не может быть и речи"

Заместитель председателя Европарламента Александр Ламбсдорф (СвДП) объясняет в интервью Die Welt, что имел в виду глава свободных демократов Кристиан Линднер, призвавший к углублению сотрудничества с Москвой. Линднер, сообщает издание, предложил считать аннексию Крыма "долгосрочным временным состоянием".

"Понятие "временный" указывает как раз на то, что никто не собирается признавать аннексию Крыма. Мы полностью поддерживаем санкции в крымском и восточноукраинском вопросе, а также действия НАТО и размещение военного контингента в восточноевропейских странах альянса. (...) О сочувствии политике Путина не может быть и речи", - подчеркнул европолитик.

"Еще экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал на то, что ситуация может быть решена только путем постепенных улучшений - только в этом случае возможна реализация Минских соглашений. В рамках этой политики в обмен на позитивные сдвиги могут быть ослаблены санкции. Но это никак не связано с санкциями по крымскому вопросу", - говорит Ламбсдорф.

Правда, замечает политик, "аннексия Крыма не должна окончательно блокировать диалог. Поэтому Линднер и указал на то, что мы не должны каждый раз ссылаться на эту тему, решая вопрос о том, стоит или нет сотрудничать с Москвой".

"В перспективе нашей целью должен быть основанный на безопасности миропорядок в Северном полушарии от Ванкувера до Владивостока, в котором России отводилась бы конструктивная роль. Сегодня это не так. Мы хотим сигнализировать, что при соответствующем поведении (российской стороны. - Прим. ред.) (...) мы готовы сотрудничать с Россией", - отмечает Ламбсдорф.

Источник: Die Welt


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               