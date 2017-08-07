Замглавы Европарламента: "О сочувствии политике Путина не может быть и речи"

Заместитель председателя Европарламента Александр Ламбсдорф (СвДП) объясняет в интервью Die Welt, что имел в виду глава свободных демократов Кристиан Линднер, призвавший к углублению сотрудничества с Москвой. Линднер, сообщает издание, предложил считать аннексию Крыма "долгосрочным временным состоянием".

"Понятие "временный" указывает как раз на то, что никто не собирается признавать аннексию Крыма. Мы полностью поддерживаем санкции в крымском и восточноукраинском вопросе, а также действия НАТО и размещение военного контингента в восточноевропейских странах альянса. (...) О сочувствии политике Путина не может быть и речи", - подчеркнул европолитик.

"Еще экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал на то, что ситуация может быть решена только путем постепенных улучшений - только в этом случае возможна реализация Минских соглашений. В рамках этой политики в обмен на позитивные сдвиги могут быть ослаблены санкции. Но это никак не связано с санкциями по крымскому вопросу", - говорит Ламбсдорф.

Правда, замечает политик, "аннексия Крыма не должна окончательно блокировать диалог. Поэтому Линднер и указал на то, что мы не должны каждый раз ссылаться на эту тему, решая вопрос о том, стоит или нет сотрудничать с Москвой".

"В перспективе нашей целью должен быть основанный на безопасности миропорядок в Северном полушарии от Ванкувера до Владивостока, в котором России отводилась бы конструктивная роль. Сегодня это не так. Мы хотим сигнализировать, что при соответствующем поведении (российской стороны. - Прим. ред.) (...) мы готовы сотрудничать с Россией", - отмечает Ламбсдорф.