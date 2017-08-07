Объяснения группы Scooter либо наивны, либо лицемерны

На Украине завели уголовное дело против группы Scooter, сообщает Die Welt. Музыканты выступили на фестивале в Крыму, приехав туда через Россию. Из-за незаконного въезда группе грозит до 8 лет лишения свободы, добавляет автор публикации Юлия Смирнова.

"Посол Украины в Германии Андрей Мельник полтора месяца назад встречался с менеджером группы и попытался отговорить его от поездки в Крым через территорию России. Согласно украинским законам, лишь те, кто попадает на полуостров через территорию Украины, действуют законно", - говорится в статье.

"Группе было известно о последствиях подобного шага задолго до фестиваля в Балаклаве. Теперь против участников коллектива ведется расследование", - замечает журналистка.

При этом, продолжает Смирнова, все объяснения группы "звучат в лучшем случае наивно и глупо, в худшем - лицемерно". Издание цитирует вокалиста группы Эйч Пи Бакстера, который заявил о том, что музыканты "не хотят и не станут участвовать в политике". Однако, по мнению журналистки, именно это и произошло. "Российские государственные телеканалы чествовали группу как героев, которые приехали в Крым несмотря на запреты и угрозы. Для России любая поп-звезда международного уровня, приехавшая в Крым, - это подарок. Такие визиты - подтверждение того, что здесь все хорошо и спокойно".

"Другие новости из Крыма за нынешней шумихой подзабылись. Например, новость о том, что журналист Николай Семена предстал перед судом по обвинению в сепаратизме, поскольку публично заявил о том, что Крым принадлежит Украине. Или сообщения о крымско-татарских активистах, выступающих против аннексии: об обысках в их домах, о тюремных сроках или вынужденном отъезде из Крыма. Режиссер Олег Зенцов, - напоминает Смирнова, - был арестован в Крыму в 2014 году, его пытали и приговорили в результате политического процесса к 20 годам лишения свободы. Он до сих пор находится в одном из сибирских лагерей".

"Прав посол Мельник: поездка Scooter в Крым через Москву - не мелочь и не пустяк. (...) Это демонстрация неуважения в адрес Украины", - заключает автор.