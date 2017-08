7 августа 2017 г. Ави Селк | The Washington Post Обнародованы новые фото Путина с голым торсом: выпуск 2017 года, водная тема "Новый пропагандистский набор Владимира Путина теперь доступен на российском государственном телевидении, где вы можете наблюдать за президентом-автократом во время его путешествий к сибирскому озеру с аксессуарами для развлечений, дружелюбными министрами и новенькими предметами гардероба, - пишет Ави Селк в американской газете The Washington Post. - Щеголяя подводным снаряжением защитного цвета и сочетающимися предметами костюма для всякой погоды, на этой неделе Путин взял двухдневный отпуск в отдаленном регионе Тува". "Вот тувинский Путин, снявший свою дополняющую наряд солнцезащитную шляпу, смотрит на грибы с министром обороны Сергеем Шойгу, - комментирует автор фотографии из Тувы. - Приготовят ли Путин и Шойгу грибы? Возможно, они ядовитые, и Путин собирается их уничтожить". "А вот Путин со своим подводным ружьем готовится бросить вызов холодному озеру, где он "провел два часа в водолазном костюме под водой, гоняясь за неуловимой щукой", согласно государственным СМИ, - продолжает журналист. - Также, согласно государственным СМИ, Путин однажды погрузился в Черное море и выплыл с двумя древнегреческими амфорами - хотя позднее государственные СМИ признали, что находка была инсценирована. Но ничего страшного. На озере в Туве на этой неделе Путин в конце концов всплыл со своим уловом - как всегда, хорошо одетый в момент победы". Источник: The Washington Post